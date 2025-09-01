ZMG: Fuerte y aparatoso choque en Tonalá involucraría al futbolista Víctor ‘Pocho’ Guzmán

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, una alerta de última hora activó a los cuerpos de emergencia tras un aparatoso y fuerte choque en Tonalá; el delicado accidente entre un vehículo y una camioneta presuntamente involucraría a Víctor ‘Pocho’ Guzmán, futbolista de Pachuca.

Además, durante la noche del domingo 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre del 2025, se registraron más percances, ataques armados y el colapso de una bóveda en una vivienda.

Pocho Guzmán del Pachuca, presuntamente involucrado en accidente: esto se sabe

Elementos de la Policía Vial atendieron un accidente automovilístico registrado en el cruce de las calles San Francisco y Prolongación Gigantes, en la colonia Misión de San Francisco Tercera Sección de Tonalá. El choque, ocurrido entre una camioneta de modelo reciente y un auto compacto, no dejó personas lesionadas y fue reportado como un alcance de mediana magnitud.

Aunque los daños materiales fueron cubiertos por las aseguradoras, trascendió que el conductor de la camioneta sería el jugador profesional Víctor Guzmán, conocido como ‘El Pocho', integrante del Club Pachuca.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un accidente vehicular sobre Gigantes y San Francisco en la Col. Misión San Francisco en Tonalá, a pesar de lo aparatoso no hubo lesionados de gravedad.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez).

Colapsa barda en vivienda y causa pánico

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudieron al reporte del desplome de una barda en una vivienda ubicada en los cruces de Álvaro Obregón y Damián Carmona, en la colonia La Expenal.

🔴#IMPORTANTE | Desde el derrumbe de una bóveda en un domicilio de la Col. La Ex Penal en el municipio de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez).

Al llegar, las autoridades confirmaron que la finca de dos niveles había sufrido el derrumbe de la bóveda en una de sus habitaciones; por fortuna, la casa se encontraba deshabitada, por lo que se descartaron personas lesionadas.

Los bomberos solicitaron la intervención del área de Gestión de Riesgos, con el objetivo de revisar la estructura y determinar si el inmueble puede seguir siendo habitable.

🔴#IMPORTANTE | Colapsó la bóveda de un domicilio de la Col. La Ex Penal en el municipio de Guadalajara. Bomberos descartaron a personas lesionadas.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez).

Coche termina destrozado tras choque por alcance en Zapopan

Elementos de la policía vial así como paramédicos de Cruz Roja ha tenido el reporte de un aparatoso accidente ocurrido sobre la avenida Vallarta a su cruce con San Ignacio, en la colonia Jardines de San Ignacio de Zapopan.

A la llegada de las autoridades localizaron un vehículo compacto de modelo reciente totalmente destruido de su parte frontal, el cual había pactado un vehículo por alcance y posiblemente se estrelló contra el muro de contención.

Los técnicos en urgencias médicas descartaron de personas lesionadas, únicamente un conductor resultó policontundido.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un fuerte y aparatoso choque sobre Av. Vallarta en la Col. Jardines de San Ignacio en Zapopan, el conductor resultó lesionado.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez).

Múltiples detonaciones alertan a las autoridades

Tras el reporte de una balacera se registró una intensa movilización de elementos de la policía de San Pedro, Tlaquepaque, sobre la confluencia de las calles 12 de diciembre, Ignacio Mejía, en la colonia El Refugio.

A la llegada de los oficiales detectaron impactos de proyectil de arma de fuego en una finca así como también un vehículo, en el lugar fueron asegurados casquillos percutidos de arma

La escena del crimen fue asegurada por las autoridades, mismas que dieron vista del hecho a la Fiscalía de Jalisco, el paradero de la persona que resultó herida hasta el momento es desconocido.

Sujetos armados realizaron detonaciones de arma de fuego en un domicilio y un vehículo en la colonia el refugio de san pedro tlaquepaque, en la escena del crimen se localizaron manchas hemáticas.