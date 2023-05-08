Alerta sísmica se activa por error; Sheinbaum fue desalojada

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se encontraba en conferencia de prensa cuando el equipo de medios fue evacuado, pues supuestamente se escuchó la alerta sísmica.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, informó que obtuvieron un reporte de activación de alerta sísmica: "Se realizan evaluaciones en algunos inmuebles de la Ciudad. Estamos atentos a la información oficial por parte del Sismológico Nacional".

Posteriormente, aclaró que la alerta sísmica se escuchó por un error humano y el C5 procederá a hacer un comunicado para aclarar lo ocurrido, en ese sentido, pidió disculpas.

"Perdón por el susto, vamos a ver lo que pasó y en todo caso, hacer las sanciones correspondientes", señaló la jefa de Gobierno.

Se activa la alerta sísmica. En breve más información. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 8, 2023

Alerta sísmica se activó por error humano este lunes 8 de mayo en CDMX

El C5 compartió a través de su cuenta de Twitter que la alerta sísmica en la CDMX, se activó por un error derivado de trabajos de mantenimiento, por lo que se envió el sonido en 851 sitios de la Ciudad de México. "Ofrecemos una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente ha provocado", destacó.

#AlMomento | Así fue el momento en el que la Jefa de Gobierno @Claudiashein y reporteros fueron desalojados del edificio en donde se llevaba a cabo la #ConferenciaDePrensa. pic.twitter.com/WSZFQgfycc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

Cabe destacar que en varios puntos de la capital sonó la alarma sísmica, alertando a los ciudadanos ocasionando que desalojaran los edificios, como fue el caso de la colonia Hipódromo Condesa; sin embargo, al ser un error, diferentes testimonios coincidieron en que no se sintió ningún sismo.

A pesar de que la alarma sísmica sonó por error, diversos usuarios en redes sociales compartieron que el sonido les generó mucha ansiedad porque se apuraron a desalojar sus hogares. Otras personas optaron por tomar el error con humor y comenzaron a compartir incluso memes sobre lo ocurrido.

En la colonia hipódromo condesa sonó la #alertasísmica por lo que se desalojaron los edificios en la zona.



El reporte de @PLATA11CDMX pic.twitter.com/GWJCCrlAPK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

¿Cuándo fue la última vez que se activó la alerta sísmica en CDMX?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), confirmó que la última vez que se activó la alerta sísmica en la CDMX fue el pasado 3 de abril de 2023, a causa del sismo de 5.5 grados en Puerto Escondido, Oaxaca, a las 20:12 horas.

