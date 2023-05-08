Alerta sísmica se activa por error; Sheinbaum fue desalojada

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Nuevos lineamientos sobre el derecho de las audiencias encendieron las alertas en Diputados: expertos advierten riesgos para la libertad de expresión y los medios.
La organización alertó sobre las posibles consecuencias de identificar públicamente a periodistas y medios, al advertir riesgos de estigmatización contra la prensa.
Mónica Soto forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2016, por lo que su salida marcará el cierre de una etapa.
El PAN pidió a la FGR abrir una investigación tras el retiro de la visa de Andy López y revisar si existe alguna relación con señalamientos de huachicol fiscal.
Conoce el incremento de la extorsión en México durante 2026 según el SESNSP y las exigencias de COPARMEX frente a este delito de alto impacto.
El INE flexibiliza las reglas de identificación para los ciudadanos mexicanos fuera del país. Entérate de los nuevos documentos aceptados.
The Wall Street Journal arremete contra el gobierno federal por los lineamientos que legitiman la censura y buscan controlar a los medios en México.
La Cancillería auxilia a familias de dos mexicanos fallecidos tras el sismo de Colombia registrado la semana pasada.
El Episcopado Mexicano advierte que los nuevos lineamientos de audiencias buscan controlar al periodismo y calificar la verdad.
Incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña no es una falta menor ante la ley electoral. Conoce las sanciones oficiales estipuladas en la legislación del INE.
Entérate al instante de los compromisos anunciados en Palacio Nacional este lunes 17 de agosto. Revisa los informes de las dependencias y las respuestas de la presidenta en directo.
No te arriesgues en CDMX: Antes de salir este lunes 17 de agosto, revisa si tu auto tiene restricción del Hoy No Circula y evita una multa inesperada.