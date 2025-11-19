¡Precaución! Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados en dos alcaldías de la CDMX este jueves

El gobierno de la metrópoli dio a conocer las demarcaciones que se verán afectadas por una advertencia por bajas temperaturas durante las primeras horas del jueves 20 de noviembre de 2025. La administración de la Ciudad de México (CDMX) determinó activar oficialmente la Alerta Amarilla, el nivel de precaución debido a un descenso térmico proyectado para la madrugada y la mañana de la mencionada fecha.

Alcaldías con Alerta Amarilla por bajas temperaturas

La confirmación de esta medida preventiva, la “Alerta Amarilla”, fue comunicada durante la tarde de hoy, a través de los canales de comunicación digitales de la Coordinación de Protección Civil. El organismo capitalino enfocó este aviso sobre dos alcaldías que, por sus características geográficas, suelen registrar las mínimas más extremas. Los habitantes de Milpa Alta y Tlalpan son los principales destinatarios de esta recomendación oficial.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 20/11/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/sUnI1dbXJk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 19, 2025

El pronóstico climático, según los especialistas, indica que en estas dos jurisdicciones sureñas de la capital las condiciones ambientales serán de considerable frescura, esperándose que las temperaturas oscilen en un rango de entre cuatro y seis grados centígrados. Este periodo de enfriamiento se manifestará en un lapso de ocho horas continuas, comenzando a la medianoche (00:00 h) y extendiéndose hasta las ocho de la mañana (08:00 h) del día jueves 20 de noviembre.

Recomendaciones por bajas temperaturas en la CDMX

Ante el inminente cambio en el entorno climático, el gobierno de la ciudad ha puesto a disposición del público una detallada serie de sugerencias con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía. En materia de indumentaria, se exhorta a la población a vestirse en múltiples capas, recomendando utilizar un mínimo de tres prendas, con una especial preferencia por aquellas confeccionadas con materiales que retienen el calor corporal de manera efectiva, como son el tejido de lana o el algodón.

Para el cuidado dermatológico, se sugiere la aplicación constante de cremas emolientes o humectantes. Esto es crucial para proteger la dermis y mitigar los efectos deshidratantes que produce el aire frío. Además, las autoridades hicieron un llamado a la prudencia, aconsejando a los residentes evitar la exposición a transiciones abruptas de la temperatura ambiente, lo cual podría repercutir negativamente en el sistema inmunológico.

En el ámbito de la nutrición y la hidratación, se enfatizó la importancia de mantener una ingesta elevada de líquido potable. De igual manera, se alentó el consumo de productos frescos, como frutas y hortalizas, que sean particularmente ricas en las vitaminas A y C, elementos esenciales para el fortalecimiento de las defensas del organismo.

