Desaparece estudiante de la BUAP en Izúcar de Matamoros: Lliliana Mejía es buscada con urgencia en Puebla

Desaparece Liliana Mejía Saldívar, estudiante de la Preparatoria de la BUAP en Izúcar de Matamoros. La desaparición de la menor ha encendido la alerta entre autoridades y la comunidad educativa; desde el 22 de octubre de 2025, no se tiene rastro de la joven de 15 años, lo que motivó a la Fiscalía General del Estado de Puebla a activar el Protocolo Alba para su localización inmediata.

Buscan con urgencia a menor desaparecida en Puebla

De acuerdo con la información oficial, Liliana salió de su vivienda en la colonia El Jardín para dirigirse a clases. Ese día tenía programado un examen y, según testigos, permaneció en el plantel hasta que concluyó la jornada escolar; sin embargo, nunca llegó al punto donde su padre la esperaba, en la base de combis de San Martín Alchichica, sitio al que acudía cada día tras salir de la escuela.

La familia reportó que intentaron comunicarse con ella sin éxito; su teléfono dejó de responder y desde entonces se desconoce su paradero. Liliana es de tez morena clara, cabello largo y castaño lacio, mide 1.55 metros y tiene como seña particular un lunar debajo del ojo izquierdo.

Al momento de su desaparicón vestía blusa negra, pantalón de mezclilla azul cielo, tenis negros y portaba una mochila rosa.

La Fiscalía pide a la población cualquier dato que ayude a su localización y recuerda que las denuncias son confidenciales en los números 22 12 83 81 42, 22 22 14 64 02 y 22 22 14 64 05.

Así puedes pedir una ficha de búsqueda para una persona desaparecida

Primeramente debes acudir a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o a la Comisión Local de Búsqueda (CLB) del estado donde ocurrió la desaparición.

También puedes agilizar el trámita reportarlo ante la Fiscalía local o federal; en caso de que te ubiques en la Ciudad de México, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda recibe reportes de forma gratuita:



Presencial : Calle República de Cuba 43, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

: Calle República de Cuba 43, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Telefónicamente : 55 6357 8079 o 55 6357 9282.

: 55 6357 8079 o 55 6357 9282. Por email : comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx Locatel (5658 1111), Secretaría de Seguridad (5242 5100) o C5 (911).

Deberás proporcionar los datos completos como: nombre, edad, CURP, descripción física, fecha y lugar de desaparición, fotografía reciente, señas particulares, y contexto del caso.