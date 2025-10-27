Miguel Darío Becerra Chávez, un joven de 22 años, estudiante de la Escuela Naval, desapareció el pasado lunes 20 de octubre tras salir de su casa en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, con destino al Hospital General de México, Dr. Eduardo Liciaga. Nunca llegó a su cita.

Sus padres, que viajaron desde Tampico para unirse a la búsqueda, se encuentran en una angustiosa carrera contra el tiempo, denunciando que la burocracia en la Fiscalía retrasa los avances en la localización de su hijo.

En entrevista para Hechos AM, Araceli Chávez, madre de Miguel, relató que fueron los compañeros de su hijo en la Escuela Naval quienes notaron su ausencia y dieron aviso al plantel. La familia se trasladó de inmediato a la capital para presentar la denuncia.

#DóndeEstá | Miguel Darío Becerra Chávez, estudiante de la Escuela Naval, desapareció en #CDMX.



Fue visto por última vez el 20 de octubre en la alcaldía #Coyoacán.



¿Tienes información que ayude a dar con su paradero? ¡Comunícate con las autoridades!https://t.co/FwMxn51eDt pic.twitter.com/WuJVWenSEZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2025

Burocracia en Fiscalía frena búsqueda de Miguel Darío, estudiante naval

Araceli Chávez relató que habló con su hijo la noche del domingo, un día antes de su desaparición. El joven, estudiante de Medicina, tenía planes para toda la semana, lo que hace su ausencia aún más inexplicable:

Él se comunicó el día domingo... se miraba muy contento. Comentó que el lunes tenía examen, el miércoles un examen práctico, el viernes iba a ir a una película y había comprado boletos, el sábado era su última clase de manejo. Tenía planes toda la semana, un joven de 22 años, estudiante de medicina, con todo un futuro por delante.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene activo el protocolo de búsqueda y está revisando cuentas bancarias y tomando declaraciones a sus compañeros. Sin embargo, la madre de Miguel Darío denunció que el cumplimiento de los protocolos burocráticos consume tiempo vital.

“Todo es... metodológico, por todos lo de los protocolos... las llamadas telefónicas, las cuentas de banco, se tiene que hacer una solicitud, se tiene que pasar al juez, se tiene que enviar para allá, pero todo eso es tiempo, y de una a dos semanas,” lamentó Araceli Chávez. La madre expresó su impotencia ante la lentitud del proceso, destacando que el tiempo es valiosísimo en la búsqueda de una persona.

Araceli Chávez y su esposo, que están haciendo todo lo “humanamente posible” por encontrar a Miguel, se encontraron con una realidad más dolorosa en las instalaciones de la Fiscalía:

“Cada vez que vamos son gentes nuevas, son varias personas, no nomás es Miguel Darío... y pues sí, es muy triste... A la vez vemos que ahorita en el caminar de ir a la Fiscalía, no somos los únicos,” dijo la madre. La familia y los conductores de Hechos AM hicieron un llamado a la sociedad, recordando que la lista de desaparecidos en México “se cuentan por cientos de miles” y que esta situación no debe ser normal.

“No es normal que un hijo que desaparezca, y no es normal que las familias en nuestro país estén rotas,” concluyó la madre de Miguel Darío, un excelente estudiante naval cuya única petición es: “que nos ayuden a encontrarlo”.