Activista pro-Trump advierte a hispanos que discurso del expresidente “no es verdad”

Los ojos de Juan Carlos Hernández cuentan una historia de decepción, esa misma historia es la que vino a contar a Washington, Estados Unidos.

“Para mí como hispano es importante decirles a los hispanos, cuidado porque lo que Donald Trump está diciendo no es correcto, no es verdad”, dice Juan Carlos Hernández nava, activista pro-Trump.

Donald Trump, ¿un líder esperado?

Juan Carlos se había convertido en un miembro activo de la fe evangélica hispana, que movida por la postura antiaborto de Trump , pensaba que había encontrado al líder largamente esperado.

“Por tradición la iglesia cristiana evangélica no se mete en la política, no vota, pero ellos hicieron una campaña diciéndoles a los miembros de la iglesia, si tú no votas vamos a tener un gobierno que quiere matar niños, o que te quiere quitar tus biblias, o que te quiere quitar el derecho a las armas, o a la religión”, comentó Juan Carlos Hernández Nava.

Pero el fanatismo ciego por Trump de repente, se convirtió en un deseo por saber más y ahí es cuando se dio cuenta de que todo era un engaño.

“Les han dicho que Donald Trump es el nuevo mesías. lo han puesto a la altura de Jesús, como un nuevo mesías. de hecho, hay quien menciona que precisamente Donald Trump, por eso se llama Trump, porque es la trompeta de Dios. es la última trompeta de la que habla el Apocalipsis”, dice.

Porcentaje de apoyo a Donald Trump baja

Los cálculos formales han sido que Trump alcanzaría más del 50% del apoyo latino, pero hoy esos números en lugar de crecer siguen reduciéndose.

“Donald Trump, ha usado la ignorancia de los fieles de la iglesia cristiana evangélica hispana, para llegar al poder”, añadió.

El principal problema de Donald Trump es que no ha atraído a nueva gente y a todos los grupos que pudo haber invitado y atraído, y que no se están uniendo a él.