Estudiante de secundaria en Irapuato acuchilla a compañera

Se registró un ataque contra Yamilet, fue acuchillada, ella es una estudiante de secundaria en Irapuato, Guanajuato, la agresora fue otra compañera de la escuela, tiene lesiones en uno de sus brazos, en el abdomen y golpes en la cabeza.

Tras lo ocurrido la menor toma clases a distancia por seguridad en tanto, mientras la atacante sigue yendo a la escuela. La Secretaría de Educación estatal informó que ya investigan el caso, en tanto ya hay una denuncia ante la Fiscalía estatal por lesiones.

Acuchillada estudiante de secundaria en Irapuato

Con un cuchillo, supuestamente una estudiante de secundaria agredió a su compañera de clases, de la secundaria general número 6 de Irapuato, Guanajuato.

Ocurrió a finales del mes de abril, fueron difundidas imágenes donde se ven las lesiones en uno de sus brazos, en el abdomen y golpes en la cabeza. Previo a esto Yamilet, sufría de agresiones verbales y le hacían memes.

“Mi hija es muy delgadita, está muy delgadita, pero le decían que estaba gorda, que por su tono de piel”, aseguró Teresita Contreras, mama de Yamilet.

De acuerdo con la mamá, los agresores siguen acudiendo a la escuela, en tanto, la víctima, está tomando clases a distancia por miedo a más agresiones.

“A la niña de hecho no la suspendieron, ni nada, y me comentó la directora que como ese hecho fue fuera de la secundaria tenían que arreglar primero por fuera para poder ver que se puede hacer ahí adentro, pero mientras tanto mi hija está tomando clases a distancia”, informó la mamá de Yamilet.

TV Azteca preguntó por los directivos, no estaban, por los coordinadores, no estaban, alguna autoridad, no estaban.

En un llamada telefónica con una trabajadora de la secundaria número 6 en Irapuato, está fue la conversación:

"¿O con algún coordinador o coordinadora que nos pueda referir?

- No ahorita no se encuentran

- ¿A qué hora lo podemos encontrar?

- Pues ahorita no creo, ya sería hasta mañana”.

La Secretaría de Educación estatal, a través de su enlace de comunicación, informaron que revisarían la situación con la delegación de Irapuato.

En tanto, la mamá de la víctima ya interpuso una denuncia en la Fiscalía de Guanajuato en la sede de Irapuato, la carpeta de investigación es la 1045, donde se señala que la joven fue víctima de lesiones.