Entre la desaparición y el silencio: madres buscadoras lanzan un llamado contra la censura en México

Madres buscadoras y activistas han denunciado que el Gobierno Federal ha intentado silenciar voces críticas y desacreditar a quienes exigen justicia en un país con más de 133 mil desaparecidos, por lo que piden frenar cualquier intento de censura.

Integrantes del movimiento “Generación Z” señalaron que, tras la marcha del 15 de noviembre de 2025, continúan enfrentando presión y señalamientos por participar en protestas contra el gobierno.

Uno de los manifestantes, quien pidió mantener su identidad en el anonimato, afirmó que durante esa marcha hubo uso de gases lacrimógenos y acciones para contener a los asistentes antes de que se registraran los enfrentamientos.

Además, aseguró que, más de ocho meses después de esa movilización, persisten los intentos por desacreditar a quienes mantienen una postura crítica hacia las autoridades.

