De la crítica a la mordaza: La oposición frena el embate autoritario contra el periodismo libre

El bloque de oposición en el Congreso de la Unión alzó la voz para denunciar el inaceptable intento de Morena de institucionalizar la censura en México mediante los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias. De acuerdo con cobertura de Azteca Noticias, senadores y diputados calificaron este proyecto como una “Ley Maduro” o “Ley Nicaragua”, advirtiendo que el régimen busca acallar el criterio editorial de la prensa e imponer una narrativa oficial sobre los contenidos informativos.

Los legisladores afirmaron que esta prisa autoritaria responde al deterioro político del partido oficialista y a su desesperación por encubrir los graves escándalos de corrupción que salpican a mandatarios como Rubén Rocha Moya. Aseguraron que, ante el fracaso de las redes de desacreditación, el gobierno pretende usar el aparato regulador para poner de rodillas a los medios críticos, vulnerando flagrantemente la libertad de expresión en el país.