Senadores de oposición en el Senado exigieron que Adán Augusto López, coordinador de Morena, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondan ante la justicia por supuestos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”. También acusaron a los hijos del expresidente de protegerse con amparos para evitar investigaciones relacionadas con tráfico de combustible y corrupción.

Oposición pide investigar a Adán Augusto López y AMLO por vínculos criminales

La oposición en el Senado de México exigió que Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en la cámara alta, y el expresidente AMLO sean investigados por sus presuntos vínculos con “La Barredora”, organización criminal que ya tiene presencia dentro del país.

Alejandro Moreno, senador del PRI, calificó a Adán Augusto López como un “narcosenador” que protegió un cártel, alertando que el pueblo mexicano debe estar informado:

“El tema del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República es claro: es un narcosenador. Protegió a un cártel. Que lo sepa el pueblo de México”.

Acusaciones contra López Obrador y sus hijos

Moreno extendió las críticas hacia López Obrador y su familia, señalando que varios están involucrados en investigaciones por tráfico de combustible y corrupción. Dijo: “Él está señalado, sus hijos están señalados, su secretario de Marina está señalado, su secretario de Gobernación está señalado, su jefe de oficina está señalado. López Obrador va a pasar a la historia como el presidente más corrupto en la historia.”

La senadora del PRI, Karla Toledo, agregó que la defensa legal que han tomado los hijos del expresidente usando amparos genera más dudas: “Yo creo que hoy es muy claro el hecho de que se hayan amparado, es porque algo temen”. Ricardo Vargas, senador del PAN, enfatizó la necesidad de obtener respuestas claras de López Obrador y sus familiares: “Tienen que dar una explicación desde el expresidente López Obrador, como sus hijos, como los que están en las investigaciones”.

Por último, Manuel Añorve, coordinador de la bancada priista en el Senado, acusó que durante el sexenio de López Obrador se estableció un “cártel de Palacio Nacional”, ligado a la corrupción y a la protección de delitos que tuvo origen en Tabasco:

“Obvio, los hijos de Andrés Manuel López Obrador estaban involucrados. Este andamiaje generó el cártel de Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional en su sexenio, que nace del cártel de Tabasco que también él lo encabezó”.