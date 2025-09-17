Alejandro Moreno exige la renuncia de Adán Augusto López por caso de “La Barredora” en Tabasco

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, exigió la renuncia inmediata del senador Adán Augusto López. Esto, por las acusaciones que giran en torno a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera el secretario de Seguridad en Tabasco, durante la gestión de López Hernández y la red criminal conocida como “La Barredora” en el estado.

Huachicol fiscal y conexiones criminales: el historial de Adán Augusto López, el “notario de la mafia” en Tabasco

Desde una conferencia de prensa, Alejandro Moreno fue contundente al señalar a Adán Augusto López por su presunta relación con el crimen organizado. “Un personaje señalado de vínculos con el crimen organizado denigra al Senado de la República y no puede seguir en ese cargo”, declaró el priista.

Moreno acusó directamente a López de haber permitido que el grupo criminal “La Barredora” se estableciera y operara en Tabasco durante su gestión como gobernador, lo que ha escalado la crisis de seguridad en la región. La petición de renuncia busca presionar al senador para que se separe de su cargo mientras las investigaciones avanzan.

Alejandro Moreno pide a presidenta Sheinbaum no proteger a López Hernández

Las críticas de Alejandro Moreno no se detuvieron en Adán Augusto. El líder del PRI mandó un duro mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo que “deje de proteger a los “‘narcopolíticos’ de Morena”.

La bancada del @PRI_Nacional pide que se castigue a los verdaderos líderes del tráfico de combustible que apuntan hacia los hijos de @lopezobrador_ y al mismo expresidente AMLO.



La controversia se intensificó con la reciente detención de David Bermúdez Requena en Paraguay. Bermúdez Requena, señalado como el principal operador de “La Barredora”, fue capturado en Asunción.

La detención de quien fuera exsecretario de Seguridad en Tabasco pone a Adán Augusto López bajo una presión sin precedentes, ya que su nombre ha sido mencionado en múltiples ocasiones en el contexto de las actividades de este grupo delictivo durante su gobierno.

Cabe destacar que una de las principales razones por las que la extradición de Bermúdez no se concretará de manera expedita es que se negó a ser enviado a México de forma voluntaria. En el ámbito legal internacional, la extradición voluntaria es la vía más rápida para que un individuo sea entregado a las autoridades del país que lo requiere. Al rechazar esta opción, Bermúdez Requena ejerce su derecho a un debido proceso en Paraguay, lo que activa una serie de etapas jurídicas que deben agotarse antes de que una decisión final sea tomada y esto podría tomar hasta 60 días.