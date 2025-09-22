Panista María Elena Pérez solicita juicio político contra Adán Augusto por “La Barredora”

La diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ha presentado una demanda de juicio político en contra de Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado. La legisladora acusa al exgobernador de Tabasco de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento de actividades delictivas.

La demanda se basa en la presunta relación entre el senador y el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la organización criminal conocida como “La Barredora” y también apodado el “Comandante H”. Pérez Jaén afirma que, durante su gestión como gobernador, Adán Augusto López permitió actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado.

“Esta demanda la estoy presentando como ciudadana, cualquier puede venir aquí y presentarla”, dijo María Elena Pérez.

María Elena Pérez-Jaén presenta una solicitud de juicio político para el desafuero de Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos nexos con "La Barredora".

Presenta dicho documento en su calidad de ciudadana. @MElenaPerezJaenpic.twitter.com/rG8vlIFLDx — Monica Garza (@monicagarzag) September 22, 2025

Acusan encubrimiento y protección a “La Barredora”, vinculada a Adán Augusto

María Elena Pérez Jaén presentó la demanda ante la Cámara de Diputados en calidad de ciudadana, argumentando que existen suficientes evidencias para actuar en contra del líder morenista. La acusación central apunta a que López Hernández no solo ignoró las actividades ilícitas de su exsecretario, sino que posiblemente las encubrió, permitiendo así la operación impune de “La Barredora” en el estado de Tabasco.

La demanda busca la destitución de Adán Augusto López de su cargo como senador y su inhabilitación para ejercer cualquier función pública por un periodo de 20 años. Este tipo de acciones legales son un mecanismo constitucional para sancionar a funcionarios que incurren en faltas graves, afectando el correcto funcionamiento del Estado y la seguridad de sus ciudadanos.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá analizar la demanda y determinar si existen los elementos suficientes para iniciar el procedimiento de juicio político, lo que podría desatar una serie de investigaciones y audiencias para esclarecer los hechos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema en su conferencia mañanera de este lunes, a lo que contestó: “Lo importante es que está detenido, eso casi nadie lo menciona… ni los comentaristas, ni quienes hablan en noticieros”.