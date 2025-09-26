“No me siento mal de haber nombrado a Hernán Bermúdez": Adán Augusto defiende resultados en seguridad

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, ofreció una conferencia de prensa para aclarar el tema de un reportaje en el que se afirma que, supuestamente, recibió 79 millones de pesos de empresas privadas y que no dio a conocer en sus declaraciones patrimoniales. Frente a medios, aseguró que es falso la acusación en su contra.

“Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha a mi persona… es un ataque que pretende socavar al movimiento de la 4T… la información que presentaron ayer es a todas luces falsas”, dijo.

Asimismo, mencionó que pagó 158 mil 900 pesos por ISR en 2023; para un total de ingresos de 22 millones 626 mil 398 pesos En 2024: por ingresos de 24 millones 539 mil 998 pesos por prestación de servicios profesionales, por lo que pagó 1 millones 377 mil pesos de impuestos. Mientras que, en la primera declaración patrimonial ante el Senado, presentó sus ingresos de 2023 y 2024.

Adán Augusto afirma que sabe de “dónde vienen los golpes”

El coordinador de los senadores de Morena lanzó un mensaje tras el reportaje sobre sus presuntos ingresos no declarados:

“Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. Pero, como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo (...)". “Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas. Ahí se lo dejo de tarea. Yo en su momento voy a darles una especie de dictamen de todo esto”, aseveró.

¿Qué dijo Adán Augusto sobre Hernán Bermúdez?

El morenista recordó cómo fue que nombró a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad en Tabasco cuando él era gobernador: “Yo nunca tuve alguna notificación, algún indicio de actividades ilícitas, no tengo yo mayor conocimiento de ello”, dijo.

“Yo no me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez, dio resultados, cuando menos durante el tiempo en que yo estuve como gobernador”, dijo. Además, defendió los resultados, supuestamente, de mejoría sobre el delito de secuestro y extorsión.