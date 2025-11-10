El caso de Hernán “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y uno de los hombres más cercanos a Adán Augusto López Hernández, se ha convertido en un tema del que pocos quieren hablar.

A casi dos meses de su detención en Paraguay, el gobierno federal no ha emitido declaraciones oficiales y el propio Hernán “N” se ha negado a declarar, lo que ha levantado sospechas sobre un posible “pacto de silencio” dentro del círculo político de Morena.

¿Quién es Hernán “N” y por qué su nombre incomoda?

Hernán “N” fue pieza clave en el equipo de seguridad durante la gestión de Adán Augusto en Tabasco. Su influencia creció tanto que fue considerado el hombre fuerte detrás de las fuerzas estatales, con vínculos que, según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), podrían conectarlo con estructuras criminales y el contrabando de combustible en el sureste.

A pesar de ello, las autoridades mexicanas solo le han imputado delitos menores, sin relación directa con la creación de “La Barredora”, grupo delictivo que habría operado desde dentro de la Secretaría de Seguridad tabasqueña.

Una fecha clave en la investigación de Hernán “N": 23 de diciembre

De acuerdo con el periodista Leonardo Núñez, de MCCI, la próxima vez que podría saberse algo formal sobre el caso será el 23 de diciembre, cuando vence el periodo de investigación complementaria.

El detalle no pasa desapercibido: “Un día antes de Navidad, cuando todos estén de vacaciones, cuando nadie esté prestando atención”, señala Núñez, refiriéndose a la estrategia de diluir la atención pública en fechas festivas.

El periodista advierte que no hablar de Hernán “N” es también no hablar de Adán Augusto, y por lo tanto, no hablar de los presuntos vínculos entre gobiernos morenistas y el crimen organizado.

La estrategia del olvido de Morena

Mientras Hernán “N” permanece recluido en el penal del Altiplano, su negativa a rendir declaración alimenta la narrativa de que el caso podría resolverse a puerta cerrada.

El gobierno, por su parte, ha optado por el silencio, una decisión que algunos analistas interpretan como una manera de proteger nombres más arriba en la cadena de mando.

“El gobierno le apuesta al silencio… a que se nos olvide que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco no actuó solo, a que olvidemos que Adán Augusto tiene mucho que explicar”, señala Núñez.

Adán Augusto López es y seguirá siendo el intocable de la 4T

Un caso que podría sacudir a Morena

El futuro judicial de Hernán “N” podría convertirse en un punto de quiebre para Morena si se confirma su participación en delitos relacionados con el crimen organizado. Por ahora, lo único claro es que el silencio dice más que cualquier declaración.