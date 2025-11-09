Un gobierno basado en datos y resultados, no en caprichos. Ese ha sido el sello del gobierno de Alessandra Rojo de la Vega al frente de la alcaldía Cuauhtémoc; lo dijo al rendir su primer informe de actividades.

“Llegamos para gobernar con propósito, para hacer el cambio que tanto exigimos. Gobernar para mí es eso, convertir la rabia en acción, el dolor, en políticas públicas, y la esperanza en resultados”, detalló alcaldesa.

Alessandra Rojo de la Vega primer inorme de actividades: Basta de ideologías que dividen

Al evento la acompañaron gobernadores, presidentes municipales, alcaldes y madres buscadoras, entre otros invitados especiales y ciudadanos de la alcaldía.

Durante su primer informe de actividades, Alessandra Rojo de la Vega hizo énfasis en la cercanía con la gente, los avances en materia de seguridad, el combate a la corrupción, la prosperidad y el medio ambiente. Destacó la disminución del 85 por ciento en feminicidios y 17 por ciento en homicidios: Se detuvo a mil 200 hombres por delitos en contra de mujeres.

Pidió un minuto de silencio en memoria del presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, asesinado a sangre fría en días pasados, al mismo tiempo recordó a todas las víctimas de la violencia en México, por lo que hizo un llamado a seguir luchando por la libertad.

“Basta ya de ideologías que dividen, hoy la verdadera lucha es entre el autoritarismo y la libertad, entre el silencio impuesto y la verdad que incomoda. En México, en nuestro país, en el mejor de este mundo, pensar distinto puede costarte una campaña de odio o te puede costar la vida, pero aquí seguimos y seguiremos hablando, porque callar también mata”, agregó la dirigente.

Señaló que la riqueza también se mide en la tranquilidad de los ciudadanos: “La verdadera riqueza en una ciudad no se mide en dinero, se mide en dignidad, en las oportunidades que se abren, en los sueños que se cumplen y en las posibilidades de poder vivir con tranquilidad y con orgullo”, sentenció Alessandra Rojo de la Vega.

Expuso que no ha sido fácil, pero continuará luchando por México y la alcaldía Cuauhtémoc.