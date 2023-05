Adoptan a perrito que llegó lastimado a gasolinera en Chilpancingo

Es un perrito de raza mestiza color café, que llegó a una gasolinera ubicada sobre la Avenida Llano Grande en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, se ganó el cariño de los trabajadores y ahora forma parte del equipo.

“Pues aquí ahorita ya lleva 5 días que llegó y pues le damos de comer y pues llegó medio triste llegó con lastimas de heridas aquí en su cuerpecito pues pero ahorita como lo estamos atendiendo aquí, con todos nuestros compañeros y ahorita va mejorando ya el perrito,” explicó Juan Daniel Godinez, trabajador de la gasolinera.

El “lomito” de pelaje café, se pasea por las bombas de gasolina, inspecciona, y vigila como todo un buen guardián. A decir de trabajadores, convivir con el perro les da seguridad.

Adriana Sánchez, trabajadora de una tienda de conveniencia cerca de la gasolinera comentó lo siguiente: “la verdad me siento más con confianza, este pues me siento bien, el perrito este, nos estima mucho porque se va pero regresa, vuelve a regresar y aquí está, y está pendiente con nosotros, siempre está aún lado de nosotros, no nos deja siempre ahí está, ahí está.”

De acuerdo a datos de Asociaciones Protectoras de Animales, en el municipio de Chilpancingo hay alrededor de 90 mil perros callejeros, todos en su mayoría en colonias de la periferia.

La historia de este “lomito”, aún no termina, pues todavía no tiene un nombre, por lo que los trabajadores de la gasolinera han lanzado una convocatoria para que los clientes elijan uno. Hasta el momento tiene algunos nombres en puerta pero ninguno formal, por lo pronto el animal continúa sus trabajos.

Ahora le han puesto una capa negra y es la compañía de Batman, juntos con el propósito de hacer reír a los niños que lleguen a la gasolinera en Chilpancingo, Guerrero por motivo del día del niño.

Adoptan a pitbull de 3 años en agencia de autos en Puebla

Es “Toyo” un perrito que llegó a la agencia desnutrido y lastimado, los empleados de la agencia lo adoptaron, lo cuidaron y hasta le dieron un puesto en la oficina. Ahora es encargado de la seguridad canina y realiza rondines. Le pusieron un gafete para que hasta los clientes de Puebla lo reconozcan.

La nobleza del perro pitbull ha cautivado a todos y se ha ganado el corazón de sus compañeros que lo recibieron en muy malas condiciones y que ahora conviven con él todos los días.