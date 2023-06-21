El Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo designar a un nuevo Secretario Ejecutivo, luego de que la exconsejera, Adriana Favela, declinara la postulación y el Consejo General votara en contra de la designación de Flavio Cienfuegos.

Ha sido un primer revés a la gestión de Guadalupe Taddei responsable de hacer la propuesta. Lo que PRI y Morena calificaron como un intento de boicot a la nueva presidenta del Instituto.

Los consejeros que rechazaron la postulación argumentaron la necesidad una alternancia de género en un cargo clave dentro del instituto, como lo es la Secretaría Ejecutiva.

"Tenemos una obligación constitucional con la paridad y la alternancia", expuso el consejero, Arturo Castillo.

La Secretaría Ejecutiva del INE es la responsable de manejar todos los recursos financieros y humanos del instituto. Nunca ha sido encabezada por una mujer.

PRI y Morena acusan a burocracia dorada

El insólito rechazo de los consejeros fue calificado por el PRI como una clara resistencia de la burocracia dorada que se enquistó con Lorenzo Córdova.

El representante de ese partido, acusó al propio Córdova de intentar secuestrar al instituto.

"Estos dos que se fueron (Córdova y Ciro Murayama) quieren seguir influyendo en las decisiones del instituto, acusó el representante priista.

Morena secundó la crítica del partido tricolor. El diputado, Sergio Gutiérrez Luna, criticó a la consejera Dania Ravel por rechazar el nombramiento de Flavio Cienfuegos por razones de género, pero apoyar la reelección de Jacobo Molina en ese mismo cargo.

"Esto es un intento de boicot", remató el legislador.

Flavio Cienfuegos ocupó la Dirección de Administración del IMSS en 2019. Cienfuegos llegó al INE como jefe de la Oficina de la Presidencia con Guadalupe Taddei. Ha trabajado tanto en el Registro Federal de Electores como en el Padrón Electoral.

La presidenta del INE tendrá hasta el primero de julio para hacer una nueva propuesta al Consejo General, que debe ser aprobada por al menos 8 de las 11 consejerías.