Adriana Favela, la exconsejera que Guadalupe Taddei propone como secretaria Ejecutiva del INE

Esta tarde, de manera formal, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, propondrá al Consejo General del instituto que la exconsejera, Adriana Favela, ocupe el cargo de Secretaria Ejecutiva.

¿Quién es Adriana Favela, exconsejera que podría ser secretaria Ejecutiva del INE?

Adriana Favela estuvo nueve años en una consejería del instituto; concluyó su encargo el pasado 3 de abril junto con Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz. La eventual designación pondría fin a una serie de relevos en el este cargo, del que dependen todos los recursos humanos y financieros del INE, tras la renuncia de Jacobo Molina.

Favela Herrera es licenciada en Derecho y fue maestra en Administración Pública; el 4 de abril de 2014 tomó posesión como consejera del INE.

El cargo de secretario ejecutivo dura seis años. Por lo que Favela podría extender su permanencia, sumando ambos puestos, en la llamada Casa de la Democracia durante 15 años. Con ello superaría a Lorenzo Córdova quien estuvo en el INE por espacio de 12 años.

Edmundo Jacobo, exsecretario Ejecutivo del INE|INE

INE discutirá diversos nombramientos importantes

Este miércoles, el órgano electoral discutirá varios nombramientos, entre ellos, el más importante que es el de la Secretaría Ejecutiva tras la salida de Edmundo Jacobo.

Esta es la lista de los cargos que se discutirán:



Persona Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Persona Titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

Persona Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Persona Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales.

Persona Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

Persona Titular de la Dirección del Secretariado.

Persona Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Persona Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Persona Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

La más importante, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.

Cabe destacar que no solo el nombre de Adriana Favela está entre voces, sino también el de Flavio Cienfuegos.