Edward O. Wilson, científico de la Universidad de Harvard, quien ha pedido que se reserve la mitad del planeta como reserva natural, aseguró que la pendiente de la historia de la humanidad será siempre descendente, a menos que haya una cooperación mundial para salvar a las especies existentes.

El naturalista de 92 años, aclamado como el Darwin del siglo XXI, señaló que la humanidad no está demasiado polarizada para salvar al planeta, incluso cuando algunos de los mayores contaminantes del mundo han tardado demasiado en reducir las emisiones de carbono, en un intento por detener el calentamiento global.

Edward O. Wilson, a 92-year old naturalist hailed as the Darwin of the 21st century,sees preventing catastrophic #climatechange and saving #biodiversity, or the variety of plant & animal species in the world, as 2 initiatives that must happen together.https://t.co/8yy7eG1uYp — Timothy Karera (@Tkarera) October 27, 2021

Wilson considera que evitar un cambio climático catastrófico y salvar la biodiversidad (la variedad de especies vegetales y animales del mundo), son un par de iniciativas que deben llevarse a cabo de manera conjunta.

Edward O. Wilson, científico de la Universidad de Harvard:

"Este es el esfuerzo más comunitario, con un objetivo claro y definible que la humanidad ha tenido nunca, y necesitamos conseguir el tipo de cooperación y armonía ética y planificación para que funcione, de lo contrario, la pendiente de la historia de la humanidad será siempre descendente".

Científicos advierten sobre pendiente descendente de la humanidad|“Edward O. Wilson”

Objetivo de las conversaciones de la ONU sobre el clima

Actualmente, las especies se extinguen a un ritmo que no se había visto en 10 millones de años, con alrededor de un millón de especies al borde de la desaparición. Para limitar dicha pérdida, las Naciones Unidas han instado a los países a comprometerse a conservar el 30 por ciento de sus tierras y aguas para el año 2030, casi el doble de la superficie que actualmente está bajo alguna forma de protección.

El objetivo denominado "30 por 30" se inspira parcialmente en el "Proyecto Media Tierra" de Edward O. Wilson. Revelado por primera vez en el año de 2016, este proyecto pide que se proteja la mitad de la tierra y el mar del planeta para que haya suficientes ecosistemas diversos y bien conectados para invertir el curso de la extinción de las especies.

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Edward O. Wilson, científico de la Universidad de Harvard:

"La cuestión es que la naturaleza humana no ha cambiado lo suficiente. Nuestras más fuertes propensiones de naturaleza social tienden a desfavorecer la vida de la mayoría de las otras especies".

La humanidad continúa resolviendo problemas mediante la quema de materiales como carbón y petróleo, por lo que el científico de la Universidad de Harvard, denuncia la continúa exploración y quema de combustibles fósiles que amplifica la destrucción de la biodiversidad.