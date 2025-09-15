Aerolíneas suspenden a empleados que se burlaron de la muerte de Charlie Kirk

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah ha generado fuertes repercusiones no solo en el ámbito político, sino también en el corporativo. Varias aerolíneas de Estados Unidos (EU), entre ellas Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines, anunciaron la suspensión de empleados que realizaron publicaciones en redes sociales burlándose del hecho violento.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, envió un comunicado interno a los trabajadores en el que señaló que algunos empleados cruzaron la línea del debate respetuoso y escribieron mensajes que “están en claro contraste con los valores de la compañía”.

Según el documento filtrado, dichas conductas motivaron la suspensión inmediata mientras se desarrolla una investigación interna.

American Airlines y su política de tolerancia cero

American Airlines también reaccionó con firmeza. En un comunicado, la compañía indicó que aquellos trabajadores que usaron redes sociales para “promover ese tipo de violencia” fueron retirados de servicio sin demora. La medida responde a la presión social y política para que las empresas actúen de manera ejemplar ante expresiones que glorifican la violencia.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, expresó en la red X que “este comportamiento es repugnante y deben ser despedidos”. Subrayó que una empresa encargada de la seguridad de los viajeros “no puede tolerar esa conducta”.

United Airlines refuerza sus lineamientos internos contra mensajes de odio

Por su parte, United Airlines envió un memorando a sus pilotos y personal recordando la política corporativa sobre redes sociales. La aerolínea confirmó al medio internacional CNN que en los últimos días también ha suspendido empleados por publicaciones inapropiadas.

En un comunicado, la empresa señaló: “Hemos sido claros con nuestros clientes y trabajadores en que existe tolerancia cero hacia la violencia motivada políticamente o a cualquier intento de justificarla”.

EU podría quitar visas a extranjeros que celebran muerte de Charlie Kirk

A menos de 48 horas del ataque en el campus de la Universidad del Valle de Utah, el Departamento de Estado de EU anunció que evalúa medidas contra extranjeros que celebren, minimicen o justifiquen el asesinato de Kirk.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, conocido en Washington como “el quitavisas”, manifestó su indignación por los mensajes de apoyo a la agresión. “Quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”, escribió en redes sociales.