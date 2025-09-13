Gobierno de EU analiza revocar visas a extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk sigue generando reacciones en Estados Unidos. A menos de 48 horas del ataque en el campus de la Universidad del Valle de Utah, el Departamento de Estado advirtió que podría revocar visas a extranjeros que celebren, justifiquen o minimicen el crimen.

Christopher Landau lanza fuerte mensaje en X

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, conocido como “el quitavisas”, expresó su indignación tras observar en redes sociales mensajes de apoyo al asesinato del comentarista político.

“Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”, escribió en X.

Landau además instruyó a los consulados de EU a “tomar las medidas pertinentes” contra ciudadanos extranjeros que hagan este tipo de publicaciones y pidió a la gente reportar mensajes de ese tipo. El funcionario subrayó que su prioridad es “proteger al pueblo estadounidense”.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

Así fue el asesinato de Charlie Kirk en Utah

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado el miércoles por un disparo en el cuello mientras participaba en un evento académico con más de 3.000 asistentes. Según la investigación, el tirador, identificado como Tyler Robinson, disparó desde el tejado de un edificio antes de escapar.

Tras más de 30 horas de búsqueda y gracias a que su propio padre lo reconoció en las noticias y alertó a las autoridades, Robinson fue detenido en Utah. Actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado, disparo de arma de fuego y obstrucción a la justicia, y el gobernador Spencer Cox ya adelantó que solicitará la pena de muerte.

El ataque desató conmoción nacional y abrió un debate sobre la escalada de la violencia política en EU. Videos del momento circularon en redes sociales, mostrando la desesperación de la multitud al escuchar el disparo.

Reacción de Trump al asesinato de Charlie Kirk

El presidente Donald Trump elogió el trabajo de Kirk y anunció que le otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo, en reconocimiento a su labor como fundador de Turning Point USA, un movimiento clave para movilizar a los jóvenes conservadores.

Trump también advirtió que quienes intenten “justificar o ensalzar el crimen” enfrentarán consecuencias, respaldando así la advertencia del Departamento de Estado.