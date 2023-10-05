Sandra Cuevas presenta denuncia ante la FGJCDMX por agresión en Central de Abasto

La alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas, puso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la agresión en su contra y de su equipo el pasado miércoles 4 de octubre en la Central de Abasto, en Iztapalapa.

Sandra Cuevas y su equipo acusaron a la administradora del fideicomiso de la Central, Marcela Villegas, de secuestro exprés, robo, daños a la propiedad, abuso de autoridad y lesiones. Esto fue confirmado por el equipo de prensa de la alcaldesa.

Exhibo el abuso de autoridad y persecución del @GobCDMX al mencionar que mis motocicletas no cuentan con documentos oficiales emitidos por autoridades de su mismo partido político. También presento las pruebas que no se están utilizando recursos públicos. #SCA pic.twitter.com/ANYXb7hHIq — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 5, 2023

Aunado a ello, exhibió el "abuso de autoridad y presecusión" por parte del gobierno de la Ciudad de México, liderado por Martí Batres, al mencionar que sus motocicletas no contaban con documentos oficiales emitidos por autoridades de su mismo partido político. De igual manera, negó que no se estaban utilizando recursos públicos.

¿Qué ocurrió con Sandra Cuevas en la Central de Abasto?

En el marco de su recorrido por Iztapalapa, antes liderada por Clara Brugada, Sandra Cuevas fue agredida por comerciantes de la Central de Abasto. Aparentemente, llegó al lugar sin previo aviso a tratar de hacer un acto proselitista y provocó el enojo de algunos comerciantes.

#VIDEO | @SandraCuevas_ es agredida por comerciantes de la Central de Abastos.



Se encontraba recorriendo #Iztapalapa cuando fue interceptada por comerciantes.https://t.co/kfN0A1sOXI pic.twitter.com/FUK0g86U30 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se ve a la aspirante a candidata por la jefatura de Gobierno, siendo atacada por un grupo de personas en la Central de Abasto. Pues incluso intentaron voltear la cuatrimoto donde se desplazaba. La reacción de Cuevas fue ponerse a la defensiva e incluso gritar: ¡No me voy a ir!”.

Martí Batres reacciona a agresión contra Sandra Cuevas

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dio a conocer su opinión sobre la agresión que sufrió la alcaldesa en Iztapalapa. En conferencia de prensa dijo:

“Sustancialmente que estaba en un recorrido con motocicletas y que varias de estas motocicletas fueron colocadas ocupando y obstruyendo la vialidad, que no tenían placas, solo unos permisos provisionales del estado de guerrero, por eso fueron recogidas y remitidas al depósito vehicular, ahí podrán recoger sus motocicletas en su momento”, afirmó