Si no hay agua, no se entregan permisos: AMLO sobre la instalación de Tesla

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que se analizará si en Nuevo León se abrirá la nueva planta de Tesla, de Elonk Musk, pero dependerá del abasto de agua.

El mandatario dijo que la inversión de Tesla que se busca hacer en México es benéfica, pero se debe realizar en lugares en donde haya agua, pues indicó que es importante priorizar el consumo humano de este líquido, pues dijo estar a favor de un desarrollo de la inversión con visión sustentable.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ advierte que si no hay suficiente agua se evitarán permisos para que #Tesla construya una planta en Nuevo León pic.twitter.com/cJirp8qVgu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 24, 2023

“Si no hay agua no, simplemente no se entregan permisos”, expresó López Obrador durante la mañanerra de hoy 24 de febrero de 2023.

“Cualquier inversión, si es grande, implica más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público, entonces no es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable o que haya crecimiento con bienestar. (…) Decirles dónde es posible que se invierta, que haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano”, reiteró el presidente López Obrador.

López Obrador indicó que si se involucra a los empresarios en el desarrollo sustentable, ajustándose a las normas en México, demostrarán su interés por la dimensión social y ambiental.

“No se puede caer en la anarquía, en el desorden. En el norte, en general, ya falta agua. O sea, son muy pocos los lugares donde hay agua. Cada tres años, Conagua emite una recomendación sobre la existencia de las aguas subterráneas, aguas superficiales, lo que se tiene de agua. Están en rojo algunas regiones, estados”, acotó.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles de la inversión de Tesla en México, aunque el gobierno de Nuevo León alzó la mano para que sea el estado que la reciba, sin embargo, AMLO dijo que el norte del país muestra carencia de dicho líquido, por lo que busca dialogar con los directivos al respecto.