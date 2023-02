¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 24 de febrero

Este viernes 24 de febrero de 2023, Día de la Bandera, en la mañanera de AMLO se abordaron temas como la reunión con Mario Delgado, líder nacional de Morena; además de la visita de LiliaParedes, esposa de Pedro Castillo. Este es el resumen de lo que dijo López Obrador en la conferencia de prensa.

AMLO confirma reunión con Mario Delgado

El Presidente confirmó que sí mantuvo una reunión en Palacio Nacional con Mario Delgado, líder nacional de Morena, en el que abordaron principalmente cómo va el partido a nivel nacional, aunque no quiso ahondar en los temas de las elecciones 2023, para evitar sanciones de la autoridad electoral.

#EnLaMañanera | El presidente confirmó que se reunió con el líder nacional de Morena, para revisar situación de Morena

¿Qué dijo AMLO sobre la reunión con la esposa de Pedro Castillo?

Durante la mañanera en vivo, el presidente López Obrador aseguró que se reunió también con Lilia Castillo, esposa del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, a quien abrazó y expresó su solidaridad, aunque no dio detalles de la reunión.

“México va a seguir apoyando al presidente y no puede estar en la cárcel es una gran injusticia. He visto en cuenta donde la presidenta espuria tiene 15% de aprobación y 85% de desaprobación”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente defendió a Pedro Castillo, depuesto presidente de Perú en el día después que se reunió con su esposa Lilia Paredes.

¿Qué dijo AMLO sobre la marcha de la paz en Zacatecas?

El presidente opinó que los ciudadanos de Jerez, Zacatecas, tienen el derecho de manifestarse y exigir paz y tranquilidad, luego de que se han registrado desapariciones de jóvenes y aseguró que todos los días se trabaja en materia de seguridad.

“Hay que garantizar la libertad de manifestación e informarles que estamos haciendo todo lo que nos corresponde, todo para garantizar la paz en Zacatecas”, expresó.

#EnLaMañanera | Esto lo que dijo el presidente sobre la marcha por la paz que se registró el pasado fin de semana en Jerez, #Zacatecas

AMLO celebró que políticos y periodistas se desmarcaran de García Luna

En vivo, López Obrador celebró que políticos, como Santiago Creel, comenzaran a deslindarse de García Luna, aunque dijo que el partido se desmarque, lo importante es que fue clave en administraciones de presidentes panistas.

“También celebró que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse los dirigentes del PAN, sobre sí es militante o no, eso no es lo fundamental, lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia”, explicó.

#EnLaMañanera | El presidente celebró que Santiago Creel se deslindara de Genaro García Luna pese a que trabajaron en la administración de Vicente Fox

#EnLaMañanera | Después de que el #PAN se desmarcó del exsecretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna, al señalar que aunque trabajó en gobiernos panistas nunca fue militante de ese partido político, el presidente se refirió al tema en la mañanera

AMLO celebra reaparición de Gertz Manero

El presidente López Obrador celebró que el fiscal Alejandro Gertz Manero reapareción en público, luego de que se rumoró que tenía padecimientos graves de salud.

“Me dio mucho gusto que ya ayer salió una foto de Alejandro Gertz, ya está en su oficina, ya está bien de salud, lo celebró, porque ya lo daban por muerto”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente celebró la reaparición del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero tras su recuperación de una cirugía de columna

¿Qué dijo AMLO sobre la planta de Tesla en Nuevo León?

El presidente dijo que buscarán reunirse con directivos de Tesla en breve para hablar de la ubicación de la planta, pues es una buena inversión, aunque dijo que se buscará que no se destruya el territorio.

“Si no hay agua no, simplemente no se entregan permisos”, advirtió AMLO, luego de que se afirmó que la planta de Tesla se ubicaría en Nuevo León.