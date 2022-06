Ahuehuete de Reforma no está muerto; adaptación durará tres meses

El ahuehuete que se plantó en Paseo de la Reforma no está muerto, tiene un buen estado de salud y el cambio en su coloración se debe a un proceso normal de adaptación que durará de dos a tres meses, confirmó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Marina Robles García, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México (CDMX), hizo un recorrido en la glorieta donde se ubica el árbol, acompañada de Adrián Cavazos Gómez, representante de los Viveros Regionales y el Vivero Los Encinos que donó el ejemplar.

El viverista explicó que el ahuehuete está en un periodo de adaptación al nuevo clima y a una nueva altura, por lo que es necesario dejarlo reposar y darle su espacio.

Se ve muy aparatoso el cambio de coloración de este árbol, pero hay que tener confianza de que no está muerto, pero estamos en constante monitoreo y todo marcha bien.

El ahuehuete es un ejemplar de 20 años, 12 metros de alto y unas 10 toneladas de peso, llegó a la CDMX desde Nuevo León, donde creció bajo el cuidado de Los Viveros Regionales y el Vivero Los Encinos.

La doctora Marina Robles (@mroblesg), titular de la #Sedema, y Adrián Cavazos Gómez, gerente de #ViverosRegionales, corroboraron que el #Ahuehuete que plantamos en la Glorieta de Reforma está vivo y que el amarillamiento de sus hojas se debe al proceso de adaptación del árbol. pic.twitter.com/sZNog90d1W — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 16, 2022

Cavazos Gómez destacó que en un periodo aproximado de 20 días, disminuirá la caída de hojas y comenzará el brote de hojas verdes que durará entre dos y tres meses.

Cuando un árbol está muerto todas las hojas se tornan de color café y son difíciles de quitar del tallo, situación que no ocurre con el ahuehuete de Reforma, añadió el viverista.

Piden no acercarse al ahuehuete para favorecer su adaptación

El 7 de junio, el conductor de una camioneta perdió el control y se subió a la glorieta del ahuehuete, lo que movilizó a la policía y cuerpos de emergencia de la CDMX, pues el ejemplar se había plantado dos días antes.

Debido al accidente , el árbol se movió unos centímetros por el jalón que le dio el auto a uno de sus tensores, mencionó Cavazos Gómez.

Por lo anterior, el especialista recomendó añadir una barrera de contención con un radio de cuatro metros, para garantizar el desarrollo del ahuehuete y evitar la compactación de la tierra.

Hay que evitar, lo más que se pueda, ingresar a esa área de seguridad con la finalidad de prevenir el ingreso de patógenos que se pudieran traer en los zapatos y darle ese espacio que necesita para su adaptación.

Por su parte, la titular de Sedema recalcó que por ahora no es conveniente acercarse a la zona donde se plantó el ahuehuete, para que el suelo no se apisone, no se compacte y el agua pueda penetrar bien a las raíces.

Durante el recorrido, Robles García dijo que el ahuehuete presenta un buen manejo de riego y buen drenaje, además previo a su plantación se sustituyó el suelo de la glorieta y recibió tratamiento preventivo para garantizar una buena adaptación.

En el lugar que actualmente ocupa el ahuehuete estuvo, por 100 años, una palmera que se retiró de la glorieta luego de que un hongo la invadiera, lo que impidió su rescate.