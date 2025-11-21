Capturan a 7 escoltas de Carlos Manzo; son Policías Municipales de Uruapan

Tras la identificación y captura de "El Licenciado", presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó la captura de siete escoltas del alcalde de Uruapan.

A través de un breve informe en sus canales oficiales, las autoridades estatales dieron a conocer la detención de siete servidores públicos de Uruapan, quienes fueron capturados por su probable relación en el homicidio del presidente municipal.

"Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez", señaló la Fiscalía de Michoacán.

Los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez" y serán puestos a disposición del Juez de Control.



A través de un operativo coordinado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" en Morelia, también conocido como el Penal de Mil Cumbres.

Escoltas detenidos de Carlos Manzo eran policías municipales de Uruapan

Se pudo conocer que los funcionarios capturados este viernes son parte de la Policía Municipal de Uruapan, quienes también formaban parte del cuerpo de escoltas de Carlos Manzo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los siete implicados están siendo investigados por el delito de homicidio calificado en comisión por omisión, por lo que habrían fallado deliberadamente en el ataque al alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre.

Ya van ocho detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Con esta captura en masa, ya son ocho los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo, pues se suman a la detención de Jorge Armando "El Licenciado", señalado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio en Michoacán.

"El Licenciado" fue detenido el pasado 19 de noviembre y de inmediato se le identificó como el hombre que coordinó el ataque y dio las órdenes al autor material, el joven de 18 años que fue asesinado tras el ataque, en una investigación paralela que aún no se esclarece.

