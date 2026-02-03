Quieren barrer el Senado… pero Adán Augusto dejó la escoba puesta

La salida de Adán Augusto López Hernández de la Junta de Coordinación Política del Senado no trajo la calma que muchos esperaban. Al contrario. Senadores de oposición aseguran que el tabasqueño se fue del cargo, pero no del poder, y ahora exigen aplicar una verdadera “barredora guinda” para sacar a quienes, dicen, siguen respondiendo a sus órdenes.

El reclamo es claro: no puede haber dos mandos en el Senado. Uno en el escritorio y otro moviendo los hilos desde fuera.

“Dejó a su gente”: acusan red de control en el Senado

De acuerdo con legisladores del PRI y PAN, Adán Augusto habría colocado al menos 22 personas cercanas en puestos clave durante casi año y medio al frente de la bancada y de la Jucopo. Entre las áreas señaladas está nada menos que la Tesorería, donde se maneja un presupuesto millonario.

El senador priista Rolando Zapata fue directo: si alguien renuncia, pero deja a toda su estructura intacta, entonces el control sigue ahí. Para él, lo sano sería una sacudida completa, no medias tintas.

Y es que, según la oposición, mientras esas personas sigan en sus cargos, las decisiones no serán realmente autónomas, sino alineadas a quien los puso.

“Si no hay nada que esconder, que revisen”, piden senadores de oposición

El senador panista Mario Vázquez subió el tono al advertir que, si hubo manejo discrecional de recursos públicos, el tema ya no es político, sino grave. Por eso, desde la oposición exigen auditorías a fondo en los puestos clave que quedaron bajo control de los allegados de Adán Augusto.

Rolando Zapata insistió en que las auditorías no deberían verse como un castigo, sino como un proceso normal. Aunque, en este caso, parecen más bien una lupa necesaria. Porque si todo está en orden, ¿cuál es el problema con revisar?

Mientras crecen las exigencias de limpieza, versiones internas señalan que Adán Augusto no quiere que se toque a su gente . En privado, dicen, se resiste a que se limpie “la cueva de Alí Babá”, aunque frente a los medios asegura que no hay ningún acuerdo pendiente sobre el tema.

El propio senador morenista ha dicho que ahora le toca a otro asumir la responsabilidad política y administrativa del Senado, pero sin aclarar si eso incluye desmantelar la estructura que él dejó.

Las acusaciones “se le resbalan” a Adán Augusto

Pese a los señalamientos, Adán Augusto mantiene su postura: dice que las acusaciones son mentiras y que no hay ninguna investigación en su contra. Incluso presume que no se avergüenza de su patrimonio y que todo está en regla. Pero la polémica no se queda ahí.

Ya en el cierre, el exlíder de la bancada guinda no perdió la oportunidad de arropar a Andrea Chávez, su apuesta para la gubernatura de Chihuahua, asegurando que será candidata… y gobernadora. Algo que, por ahora, sigue siendo más deseo que realidad. Mientras tanto, en el Senado la pregunta sigue en el aire: Si Adán Augusto ya se fue, ¿por qué su sombra sigue tan presente?