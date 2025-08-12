La tensión política en México se intensifica luego de las declaraciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en respuesta a las presuntas “burlas” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acerca de las protestas por falta de medicamentos oncológicos, además de la movilización programada para manifestarse en contra del autoritarismo.

Rojo de la Vega lanzó un mensaje contundente: ‘Presidenta, usted tiene la oportunidad histórica de demostrar un liderazgo mucho más sensible. Sean pocas o muchas las personas que exigen mayor acceso a medicamentos contra el cáncer, todas son importantes.’

🚨 Palacio Nacional ignora el #desabasto de #medicinas que ha causado miles de muertes, incluyendo niños.



Alessandra Rojo, alcaldesa de Cuauhtémoc, responde a Sheinbaum por su burla a las protestas y la falta de sensibilidad ante esta crisis.@IrvingPineda con la información en… pic.twitter.com/5lHnSdFF3G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

México exige mayor acceso a medicamentos contra el cáncer

La alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, no solo defendió a quienes protestan por la falta de medicamentos, sino que también respaldó la convocatoria para la movilización del 31 de agosto de este 2025 en Paseo de la Reforma: ‘Nuestro movimiento es de todas las mexicanas y mexicanos que estamos preocupados por los excesos y los abusos de su partido’.

Además, Rojo de la Vega criticó duramente la polarización fomentada desde el gobierno: ‘Lo que sí me preocupa es que se burle del dolor de la gente. Perder esa conexión sería terrible para nuestro país.’

Cabe decir que esta confrontación pone de manifiesto la creciente tensión entre la oposición y el actual gobierno, especialmente en temas sensibles como la salud y las libertades civiles. La alcaldesa también hizo un llamado a la conciencia, argumentando que es tiempo de que México ‘enderece su rumbo’.