El Tribunal de Justicia Administrativa, cuya función principal es resolver los litigios que tienen los particulares con el gobierno, se convertirá en una oficina más de Morena.

A las salas regionales llegarán quienes ondeaban la bandera guinda, pero no tenían acomodo en el régimen. El mejor ejemplo es Yamil Villalba Villarreal, candidato a juez.

Este martes 25 de noviembre de 2025, al copropietario del edificio donde vive la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, y la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, la vida le sonrió pese a las dudas de la oposición.

“Sí, tengo una larga relación con ellas. Estudiamos la carrera, nos conocimos desde niños, pero eso no significa que se resuelva de manera determinada. El hacer bien un trabajo no implica a quién conozcas, no importa con quién te lleves. El punto es que tu trabajo consiste en aplicar la ley a la situación concreta, estudiando, enfocándose en su trabajo. A quién conozcas se vuelve irrelevante”, expresó Yamil Villalba.

Cercana a Adán Augusto sostiene ser mujer de lucha

Lo mismo ocurrió con Olimpia Tamara Girón, diputada federal de Morena en la legislatura pasada y asesora de Adán Augusto López, quien no tuvo empacho en reconocer su morenismo.

“Me he declarado una mujer de lucha, trabajadora, estudiosa, y mi capacidad no tiene nada que ver con mi preferencia política”, manifestó Olimpia Tmara Girón.

Oposición ve alerta en resolver pleitos en dependencias federales

El desfile de morenistas continuó con Miguel Ernesto Pompa, director de análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado y cercano a Adán Augusto; Jorge Muñoz Barrett, integrante de la Consejería Jurídica de Ciudad de México en la época de Claudia Sheinbaum; Fernando Cruz, colaborador de Arturo Zaldívar, y varios más.

A la hora de votar el dictamen, la mayoría morenista aplanó, aunque la oposición dejó esta alerta.

“Los pleitos contra Hacienda, IMSS, Aduanas e Infonavit ahora van a ser resueltos por magistrados ligados al Poder Ejecutivo. ¿Pues cuál independencia?”, dijo Gustavo Sánchez Vázquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN).