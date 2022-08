Alejadro Moreno afirma no temer al proceso de desafuero que busca Morena

Ciudad de México. Cierra filas las dirigencias de PAN y PRD con el priista Alejandro Moreno ante el proceso de desafuero fast track que buscara Morena.

El diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que enfrentara el proceso al califico como una venganza de Morena y seguro no tener miedo, pero exige se respeten los tiempos.

“La Cámara de Diputados tiene su mecanismo, su proceso y siempre dejar claro, respeto total la Constitución. ¿Nada de Miedo?, nada, cero, nunca, si hemos estado siempre de frente”, sostuvo el priista.

En el marco de la reunión plenaria de diputados de la Coalición Va Por México, Alejandro Moreno recibió el respaldo de los líderes del PAN y del PRD.

Marko Cortes, líder del PAN sostuvo, “que nadie se confunda la procuración de justicia e s una cosa peor la persecución política es otra y lo que aquí se ve claramente es persecución política y nosotros no vamos a permitir la persecución política. Y por ello yo he pedido a mis diputados federales no prestarnos por ningún caso a la persecución política y al uso doloso y faccioso del estado para acallar a quienes hemos demostrado con la voz y con el voto en los hechos ser los opositores de México quienes estamos defendiendo este país”.

En tanto, el perredista Jesús Zambrano retó, “pues, tendrán que demostrar lo que están acusando, los señalamientos que están haciendo, cumplirse los plazos que están establecidos en la ley, mas allá de que dicen que va a ser una de las cosas que le dará trámite ágil”.