Alejandra obtiene amnistía y sale libre tras 7 años de prisión

Alejandra fue recibida por los abrazos de sus hijos al salir libre del penal de Santiaguito, en el Estado de México (Edomex); fueron siete años que pasó en prisión por haber privado de la vida a su esposo en defensa propia, luego de que durante 14 años ella y su familia fueron violentados por él; obtuvo beneficios por la llamada ley de amnistía y hoy es libre.

Ella sabe que siete años de su vida nadie se los repondrá, sin embargo, quiere vivir y recuperar el tiempo perdido con sus hijos a quienes dejó muy pequeños.

“Una nueva vida... disfrutar la vida al máximo, a mi familia, yo sé que el tiempo que pasó no lo voy a poder recuperar nunca, deje muy chiquitos a mis hijos pero yo sé que qué no es tarde para volver a empezar, volver a empezar de cero y disfrutar la vida al máximo como no la disfruté antes”, compartió Alejandra Arriaga Romero al salir de prisión.

Al ser declarada culpable por el delito de homicidio fue sentenciada a 40 años, pero en junio pasado se inició un proceso para conseguir la amnistía .

Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) explica el caso:

“Alejandra privó de la vida a su perpetrador de violencia y cuando lo hizo fue investigada, procesada, sentenciada, ninguna autoridad en ese momento, en ese entonces ni la procuraduría, ni su defensor privado ni tampoco el juzgador considero el contexto de violencia familiar, de violencia sistemática en que ya vivía”, relató.

La mujer, que estuvo en la cárcel durante siete años recuerda que la abogada le dijo que investigaría su caso “bajo la perspectiva de género, que tú tuviste que tus hijos se fueron y me dijo voy a hacer todo lo posible para que tú puedas tener una oportunidad de vida con tu familia”.

Su familia nunca perdió la fe de que Alejandra sería libre

El padre de Alejandra se mostró satisfecho y feliz por la libertad de su hija:

“Este día es muy muy especial, pasamos por un tránsito muy irreparable para mi esposa para mis hijos para mis nietos especialmente mis nietos que sufrieron más”, dijo, al recordar que “la nueva ley que llegó de amnistía hubo la oportunidad de checar de cómo estaba la situación y dar las cosas como hasta ahorita”.





Cabe mencionar que agosto pasado a la fecha se han promovido cuatro amnistías en la entidad mexiquense, tres han sido a mujeres.

” Alejandra sufrió todas las clases de violencia al igual que su familia, sus dos hijos y ha dicho la Corte que cuando las mujeres viven sistemáticamente en una circunstancia de violencia intrafamiliar y todas las clases de violencia que hemos comentado se puede se vuelve un peligro bastante, todos los días de su vida decir estas personas mujeres como Alejandra tienen dos posibilidades para liberarse de esta clase de violencia: ser ellas las víctimas de feminicidio o privar de la vida en defensa, a su perpetrador”, puntualizó Myrna Araceli García Morón.