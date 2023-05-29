Alejandra del Moral, candidata por Edomex, cierra su campaña en Toluca

La elección del 4 de junio para escoger nueva gobernadora del Edomex está cada vez más cerca, y con motivo del cierre de campañas, las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral han aprovechado este fin de semana para realizar sus últimas actividades.

Cabe señalar que el cierre de campaña oficial de las candidatas por el Edomex, es hasta el próximo miércoles 31 de mayo, sin embargo, Alejandra Del Moral, candidata por la coalición PRI,PAN,PRD, anuncia tres cierres de campaña este fin de semana en distintas regiones de la entidad.

El recorrido rumbo a la reconciliación de Alejandra del Moral inició en Cuautitlán Izcalli

En la recta final del "Recorrido rumbo a la reconciliación" de Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura por la coalición “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela informó que durante este fin de semana tiene programados tres cierres de campaña, los cuales se actuarán en distintas regiones de la entidad.

A una semana de llevarse a cabo las Elecciones Edomex 2023 este 4 de junio para elegir nueva gobernadora, las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, se alistan ya para el cierre de campaña.

Y el pasado sábado 27 de mayo Alejandra del Moral comenzó el cierre de su campaña en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en donde agradeció el cariño y acompañamiento del pueblo mexiquense, así como a su equipo de trabajo y aseguró, que las encuestas se ganan con votos, no con palabras.

Así mismo, anuncio "no hay plazo que no se cumpla, llego la hora de la batalla final". Entre los principales personajes que estaban en el evento destacaron:



Anuar Azar Figueroa, presidente del comité ejecutivo estatal del PAN en el Edomex .

en el . Enrique Vargas, coordinador del PAN en la cámara de diputados mexiquense.

en la cámara de diputados mexiquense. Marko Cortés, presidente nacional del PAN .

. Diputadas y diputados locales.

De igual forma, visitó el municipio de Nezahualcóyotl.

Alejandra del Moral realice cierre de campaña en Toluca

Con motivo del cierre de campaña, este domingo 28 de mayo, la candidata por la coalición "Va por el Estado de México" Alejandra del Moral, encabezó su evento ahora en la capital del Estado ,Toluca, donde a través de un mitin multitudinario en las calles del primer cuadro de la capital mexiquense, reconoció el esfuerzo de su campaña al haber recorrido los 125 municipios del Edomex.

Entre los personajes políticos que formaban parte del evento, resaltaba el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

De igual forma, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la candidata por la alianza cuenta con 800 mil votos asegurados para su gubernatura por parte de los miembros que forman parte de la coalición.

Alejandro "Alito" Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también estuvo presente y pidió a todos votar este 4 de junio y aseguró iban a ganar estas elecciones, así como las presidenciales del 2024.