Sheinbaum asistirá al cierre de campaña de Delfina Gómez este domingo 28 de mayo

A una semana de llevarse a cabo las Elecciones Edomex 2023 este 4 de junio para elegir nueva gobernadora, las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, se alistan ya para el cierre de campaña.

Alejandra del Moral, realizo su cierre de campaña en los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, el pasado sábado 27 de mayo en su recorrido "Ruta de la Reconciliación", pero de igual forma realizará eventos este domingo 28 de mayo.

Delfina Gómez, candidata por la gubernatura del Edomex, ofrece evento para cerrar su campaña

A pesar de que el cierre de campaña de las candidatas por el Edomex, es hasta el próximo miércoles, ambas abanderadas llevarán a cabo diferentes eventos de cierre de campaña este fin de semana, tal como es el caso de la candidata Delfina Gómez, abanderada por la coalición "Juntos haremos historia".

La maestra Delfina, anunció realizaría un evento con motivo del cierre de su campaña electoral este domingo 28 de mayo en el Edomex. La candidata inició su día visitando Toluca, para posteriormente trasladarse alrededor de las 3 de la tarde al municipio de Valle de Chalco.

Sheinbaum anuncia acompañará a la candidata Delfina Gómez en su cierre de campaña

Durante su visita a la Corenadr en San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco el pasado sábado 27 de mayo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, anunció haber sido cuestionada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado si asistiría al evento del 28 de mayo de Delfina Gómez, candidata por la gubernatura del Edomex con motivo de los preparativos de cierre de campaña.

Ante esto, Sheinbaum anunció que debido a sus ocupaciones en la Ciudad de México y la cercanía, brindará su apoyo a la maestra Delfina Gómez a las 15:30 horas, en el municipio de Valle de Chalco.

Cabe recordar, que hace unos días, Claudia Sheinbaum visitó al estado de Coahuila, en donde mostró su respaldo a Armando Guadiana, también candidato de Morena a la gubernatura de las Elecciones Coahuila 2023.