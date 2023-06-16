¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 16 de junio

Este es el resumen de la mañanera de AMLO en vivo de este viernes 16 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA):

AMLO habla sobre las bajas en su gabinete presidencial

El presidente López Obrador habló de las bajas que ha tenido su gabinete presidencial, pues recordó que fue ayer cuando Adán Augusto le presentó su renuncia como secretario de Gobernación.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ informa que Adán Augusto López renunció a la #SEGOB y resalta perfiles que han dejado su gobierno pic.twitter.com/6jFbaIMjKM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 16, 2023

"No es que estén renunciando por ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores", aseveró acerca de las corcholatas.

Alejandro Encinas queda como encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación

El presidente López Obrador dejó como encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación a Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos Humanos tras la salida de Adán Augusto López.

“Estamos pensando y se queda de encargado de despecho Alejandro Encinas porque no se puede quedar sin dirección”, señaló AMLO.

AMLO anuncia gira para supervisar Tren Maya

El presidente López Obrador informó que este fin de semana realizará una gira por la península de Yucatán para supervisar los avances en uno de los proyectos más importantes de su gobierno, el Tren Maya.