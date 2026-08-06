Fuego en Azcapotzalco: Se incendia cuarto improvisado en la Industrial Vallejo; rompen cadenas para combatir las llamas

En las primeras horas de este 6 de agosto 2026, se reportó un intenso incendio al interior de un cuarto improvisado, ubicado en un espacio público y que era habitado por un hombre en calles de la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

El cuarto medía aproximadamente 4x4 metros y se ubicaba en calles del Cruce de Maravillas y Poniente 152, en Industrial Vallejo.

Entre cadenas y llamas: Así fue el rescate y control del incendio por parte de los bomberos

Ante el reporte del incendio en Azcapotzalco, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar de los hechos para controlar las intensas llamas que se propagaban por el pequeño inmueble; sin embargo, no podían entrar al establecimiento.

Para poder combatir el fuego los bomberos tuvieron que romper las cadenas que mantenían cerrado el cuarto improvisado. Tras varios minutos de maniobras, las llamas lograron ser sofocadas, dejando la situación bajo control.

A pesar de lo aparatoso del incidente y la intensidad de las llamas, no se reportaron personas lesionadas, por lo que las autoridades capitalinas ya realizan la evaluación de los daños.

Investigan las causas del incendio en Azcapotzalco: Se desconoce quién habitaba el inmueble

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han revelado la causa exacta del incendio, por lo que los especialistas ya realizan las investigaciones necesarias para determinar el origen del incendio.

Se desconoce la identidad del propietario del cuarto improvisado en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.