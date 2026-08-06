¿‘No le vendieron cigarros sueltos’?: Detienen a hombre tras asaltar una tienda y llevarse más de 30 cajetillas en Iztapalapa

Un hombre fue detenido tras presuntamente asaltar una tienda de conveniencia en calles de la colonia Pareja Zacatepec, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX); el sujeto amenazó a la empleada con un arma de fuego.

Con arma en mano y un botín de cigarros y whisky: Así cayó el presunto asaltante

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de oficiales fueron alertados de un robo a una tienda de conveniencia 24 horas, localizada en el Eje 6 Sur en el tramo de Av. de Las Torres en y la calle Cuauhtémoc, colonia Pareja Zacatepec.

Una mujer de 28 años, quien es la empleada del establecimiento, relató que el hombre ingresó al lugar, la amenazó con un arma de fuego, sustrajo varias cajetillas de cigarros, una botella de whisky, para después darse a la fuga.

Elementos de la policía iniciaron una búsqueda por las calles aledañas a la zona. Minutos más tarde dieron con el responsable, lo interceptaron y realizaron una revisión preventiva, en la que se le aseguraron una pistola de color negro, junto con la mercancía robada.

El hombre de 55 años, responsable del asalto a la tienda, fue detenido por oficiales de la Ciudad de México, presentándolo a un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará una carpeta de investigación correspondiente.

"Resultado de la inspección, le aseguraron una pistola color negro con empuñadura color blanco, 38 cajetillas de cigarros, una botella de whisky, que posteriormente, la denunciante reconoció como propiedad del negocio y manifestó su deseo de proceder en su contra", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

#BoletínSSC | #DETENIDO | Efectivos de la #SSC detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de amagar con un arma de fuego a la empleada de un negocio para sustraer mercancía, lo anterior, en la alcaldía @Alc_Iztapalapa.



La detención se registró cuando los oficiales… pic.twitter.com/juKOsve93T — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 6, 2026

Cuenta con historial delictivo: Los ingresos previos a prisión del detenido

Al realizar las investigaciones correspondientes se reveló que el sujeto ya contaba con al menos cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y Robo en diferentes modalidades.

El primero por el delito de Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en 2004 y otros tres por robo en distintas modalidades en los años 2017, 2018 y 2021.