Fracturado, Fernando Gael, de 4 años, desapareció en el Edomex; emiten Alerta AMBER

Fernando Gael López Demetrio, de 4 años de edad, desapareció en San Mateo Atenco, en el Estado de México (Edomex) por lo que las autoridades locales emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

El menor de edad tiene 1.10 metros de estatura, cabello negro y lacio, cara redonda, cejas poblasas, nariz atachada, ojos café chicos, labios delgados, boca mediana y mentón oval.

El menor salió de su casa el 3 de abril de 2026 y desde ese momento se desconoce su ubicación. Fernando Gael tienen una fractura en el ante brazo derecho. Las autoridades temen que sea víctima de un delito, por lo que piden la colaboración de la ciudadanía para localizarlo.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/u6JyleyicT — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 6, 2026

¿Cómo opera la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa ante los casos más críticos de desaparición o sustracción de menores de edad. Su propósito principal es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el fin de garantizar su regreso seguro.

Este sistema de búsqueda se difunde a través de diversos canales de comunicación, como radio, televisión, anuncios en espacios públicos, así como dispositivos móviles y plataformas digitales habilitadas para la recepción de información.

Actualmente, la Alerta AMBER funciona en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, lo que permite ampliar el alcance de difusión en casos urgentes.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación de la Alerta AMBER es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, el cual opera de manera permanente, las 24 horas del día durante todo el año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben presentarse ante el Ministerio Público correspondiente en su localidad, con el objetivo de agilizar el procedimiento. Una vez que se confirma la ausencia y no se cuenta con información sobre su paradero, la alerta se emite de forma inmediata.