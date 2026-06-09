Activan Alerta Amber en Guanajuato para localizar a los menores Kimberly Ramírez y Joseph Figueroa

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) activó los protocolos de búsqueda de la Alerta Amber tras recibir los reportes por la desaparición de dos menores de edad en los municipios de León y Celaya. Las autoridades estatales han solicitado la colaboración de la ciudadanía para apoyar en la localización de los adolescentes, cuyos casos se registraron durante la misma jornada.

En las fichas oficiales emitidas por la dependencia se subraya que, debido a su minoría de edad, la integridad física de ambos adolescentes se encuentra en riesgo, toda vez que podrían ser víctimas de la comisión de algún delito. La pronta difusión de sus características es un elemento central para el avance de las indagatorias.

Kimberly Naomi desapareció en León el 5 de junio

El primer reporte de búsqueda corresponde a Kimberly Naomi Ramírez Amaro, una adolescente de 13 años de edad. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, fue vista por última vez el pasado viernes 5 de junio de 2026 en el municipio de León. Desde ese momento, se desconoce su ubicación.

La ficha de identidad detalla que la menor tiene una estatura de 1.58 metros y un peso aproximado de 50 kilogramos. Su cabello es ondulado en tono castaño oscuro, y sus ojos son alargados del mismo color. Como señas particulares para facilitar su reconocimiento, el reporte indica que presenta una cicatriz en el tobillo del lado izquierdo.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Kimberly Naomi Ramírez Amaro de 13 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/8bXHHOZfmp — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 6, 2026

Al momento de su desaparición, Kimberly Naomi vestía una blusa negra, un short gris y sandalias rosas.

Joseph Abraham desapareció en Celaya el 5 de junio

De manera simultánea, las autoridades mantienen las labores de búsqueda para dar con el paradero de Joseph Abraham Figueroa Capulín, de 15 años de edad. El adolescente fue visto por última vez también el viernes 5 de junio de 2026, pero en el municipio de Celaya. Al igual que en el caso anterior, no se tiene información sobre su destino.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Joseph Abraham Figueroa Capulín de 15 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/6sH6V2KT30 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 6, 2026

El menor mide 1.65 metros y pesa 55 kilogramos. Tiene el cabello lacio color castaño claro y ojos alargados en tono café oscuro. Las características particulares asentadas en su expediente incluyen una cicatriz en la nariz, además de lunares ubicados debajo del ojo izquierdo y a un costado de la boca.

La última vez que se le vio, Joseph Abraham portaba una playera blanca con detalles azules en la parte posterior y la leyenda "Castro", acompañada de un pantalón y tenis negros.

La Fiscalía reitera a la población que cualquier información que contribuya a la localización de los menores puede ser reportada de manera confidencial. Se encuentran habilitadas la línea telefónica gratuita 800 DNUNCIA (368 62 42) y el número del Sistema Nacional de Emergencias 911.