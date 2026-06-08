Activan Alerta Amber en Edomex para localizar a los adolescentes Nahomi Ruano y Roberto Marín

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó el protocolo de Alerta Amber para dar con el paradero de dos adolescentes de 16 años de edad, reportados como desaparecidos durante los primeros días de junio en los municipios de Chimalhuacán y Chalco. Las denuncias formales de ambos casos fueron presentadas el domingo 7 de junio, momento en el que las autoridades estatales emitieron las fichas correspondientes.

La dependencia hace un llamado a la colaboración ciudadana para la pronta localización de los adolescentes, señalando en sus reportes que, al tratarse de menores de edad, su integridad pudiera encontrarse en riesgo ante la posible comisión de un delito.

Nahomi Michelle desapareció en Chimalhuacán el 6 de junio

El primer reporte corresponde a Nahomi Michelle Ruano García, quien fue vista por última vez el pasado sábado 6 de junio en el Barrio Xochiaca, perteneciente al municipio de Chimalhuacán. De acuerdo con la información oficial, la adolescente salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/QzsQAMJSPh — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 8, 2026

La ficha de búsqueda detalla que Nahomi tiene una estatura de 1.65 metros, pesa 60 kilogramos y es de complexión delgada. Su tez es morena, tiene el rostro redondo, cejas pobladas y cabello castaño oscuro lacio. Como seña particular para facilitar su identificación visual, presenta cicatrices por acné en el rostro. El día de los hechos, la menor vestía una sudadera negra, pants del mismo color y tenis blancos.

Roberto Antonio desapareció en Chalco el 1 de junio

El segundo caso es el de Roberto Antonio Marín Reyes, quien se encuentra ausente desde el pasado lunes 1 de junio. El adolescente fue visto por última vez en la colonia Unión de Guadalupe, ubicada en el municipio de Chalco. Al igual que en el caso anterior, salió de su casa sin que hasta la fecha se tenga información sobre su ubicación.

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El menor mide 1.60 metros, pesa 62 kilogramos y es de complexión mediana. Tiene tez blanca, cabello negro ondulado, rostro cuadrado y cejas semipobladas. Entre sus señas particulares más distintivas, destaca que tiene perforaciones en los oídos y una debajo del labio inferior del lado derecho, además de cicatrices por acné en el rostro. La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero, vestía una camisa verde tipo polo, pantalón azul, tenis negros y calcetines oscuros.

Se solicita a la población aportar cualquier información veraz que contribuya a la localización de Nahomi y Roberto. Los reportes pueden realizarse de manera directa y confidencial a los números gratuitos de Alerta Amber Estado de México: 800 890 2940 y 800 7028 770, o bien al número de emergencias nacional 911.