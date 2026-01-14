Alerta AMBER: Con 1 año de edad, Fabricio Alberto Morales Salazar desapareció en Hidalgo

Fabricio Alberto Morales Salazar, de un año de edad, desapareció en Tula de Allende, en el Estado de Hidalgo, Las autoridades activaron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero, ya que temen que sea víctima de un delito.

El menor de edad desapareció el 29 de noviembre de 2025 y el reporte fue recibido el 13 de enero de 2026. Tiene cabello castaño oscuro y ondulado, ojos castaño oscuro, estatura de 73 centímetros y 8 kilogramos de peso.

Las autoridades piden a la ciudadanía llamar al 55 5346 2516 en caso de tener información sobre la ubicación de Fabricio Alberto Morales Salazar.

La Coordinación Nacional Alerta AMBER México les informa sobre la activación de la alerta AMBER nacional AAMX2164, para la búsqueda del niño FABRICIO ALBERTO MORALES SALAZAR, de 1 año de edad. pic.twitter.com/E8HwCkZWdZ — AlertaAmberSLP (@AlertaAmberSLP) January 13, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER se activa en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad, con el objetivo de involucrar a toda la comunidad en la búsqueda y localización del niño o niña para garantizar su regreso seguro.

Este mecanismo de emergencia difunde información a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros medios digitales, con el fin de que la ciudadanía pueda aportar datos útiles sobre el paradero del menor.

Actualmente, el sistema de Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde se ha consolidado como una herramienta esencial para la protección de la infancia.

Procedimiento para activar una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, se debe comunicar al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares o tutores del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente para realizar la denuncia formal. Una vez confirmada la desaparición y cumplidos los requisitos, la alerta se emite de manera inmediata con el fin de localizar al menor lo antes posible.

