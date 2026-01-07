La Ciudad de México enfrenta una jornada de Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en distintas demarcaciones durante los primeros días del año. Las autoridades ministeriales han formalizado las carpetas de investigación correspondientes para localizar a Mario Alberto Morales Rivera y Antonia Melisa Fabián García, cuyos rastros se perdieron en el centro y sur de la capital mexicana.

Mario Alberto Morales Rivera

El primer caso reportado es el de Mario Alberto Morales Rivera, un joven de 17 años que fue visto por última vez el pasado 6 de enero de 2026. El extravío ocurrió en las inmediaciones de la colonia Del Valle, ubicada en la alcaldía Benito Juárez. A pesar de que el reporte administrativo tiene un registro previo del año 2025, la denuncia formal fue ratificada en la fecha actual.

Mario Alberto posee señas particulares muy específicas que podrían facilitar su identificación, tales como una marca intraocular en su globo ocular izquierdo, además de presentar lunares visibles tanto en la barbilla como en su mejilla del lado derecho.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Mario Alberto Morales Rivera, de 17 años, visto por última vez el pasado 6 de enero en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/3xBeCKsaUH — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) January 7, 2026

Al momento de su desaparición, el joven portaba una vestimenta deportiva compuesta por una sudadera en color oscuro y una playera tipo polo que combinaba tonos grises, blancos y azules. Complementaba su atuendo con un pantalón deportivo negro con franjas blancas laterales y calzado deportivo blanco.

Antonia Melisa Fabián García

De manera paralela, se busca a Antonia Melisa Fabián García, de 16 años, de quien no se tiene noticia desde el 2 de enero de 2026. La menor fue vista por última vez en la colonia San Lucas Xochimanca, dentro de la jurisdicción de la alcaldía Xochimilco.

La solicitud oficial para iniciar su localización fue procesada el 6 de enero. Antonia Melisa cuenta con rasgos distintivos de gran relevancia para su búsqueda, destacando un tatuaje de una rosa con una extensión de 15 centímetros en su antebrazo izquierdo. Asimismo, presenta perforaciones en el lado derecho de la nariz y en el pómulo izquierdo.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Antonia Melisa Fabian García, de 16 años, vista por última vez el pasado 2 de enero en la colonia San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco. pic.twitter.com/jTEATzSQYc — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) January 7, 2026

El día de su desaparición vestía un uniforme de tipo quirúrgico blanco debajo de una sudadera gris, portaba calzado blanco y llevaba consigo una mochila en color rosa. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de ambos menores.

¿Qué es y cómo funciona la Alerta Amber en México?

La Alerta Amber en México es un instrumento de cooperación nacional e internacional diseñado para la difusión inmediata de información sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave. Este programa funciona de manera independiente a otros procesos de investigación criminal y su objetivo primordial es potenciar la búsqueda mediante la movilización de la sociedad civil, medios de comunicación y fuerzas de seguridad para localizar al menor de edad en el menor tiempo posible tras el reporte.

El funcionamiento del protocolo inicia cuando se presenta la denuncia ante el Ministerio Público. Una vez que la autoridad evalúa que el caso cumple con criterios específicos —como que el desaparecido sea menor de 18 años, que se cuente con datos suficientes de su identidad y que exista una sospecha fundada de peligro—, se autoriza la activación de la alerta. En ese instante, se genera una ficha técnica que es enviada masivamente a redes de transporte, terminales aéreas, medios masivos de comunicación y organismos gubernamentales para maximizar el alcance visual de la imagen del menor.

En el contexto mexicano, la Alerta Amber se divide en tres niveles de coordinación: estatal, nacional e internacional. Cuando un menor es reportado, primero se activa la red local en la entidad federativa correspondiente; sin embargo, si las investigaciones sugieren que la víctima podría haber sido trasladada fuera de los límites estatales o incluso del país, la coordinación se extiende a nivel federal para involucrar a instituciones de migración y seguridad fronteriza, manteniendo la vigilancia activa hasta que el menor sea restituido a su entorno familiar.

