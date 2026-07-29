Operativo sacude Veracruz: catean 10 inmuebles y rescatan con vida a tres víctimas de secuestro

Tres personas víctimas de secuestro fueron rescatadas durante un intenso operativo de cateos realizado en al menos 10 inmuebles de Veracruz y Boca del Río; el despliegue de fuerzas federales permitió ubicar a los agraviados con vida.

Elementos de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron a las víctimas dentro de un domicilio de la colonia Ricardo Flores Magón.

Una investigación llevó a las autoridades hasta el inmueble donde mantenían cautivas a las víctimas

El rescate fue resultado de varias semanas de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizadas por fuerzas federales, las cuales permitieron identificar una decena de inmuebles presuntamente relacionados con el delito de secuestro en los municipios de Veracruz y Boca del Río, por lo que, con la información recolectada, un juez autorizó las órdenes de cateo que fueron ejecutadas de manera coordinada.

Durante la intervención de las unidades de inteligencia, en la vivienda ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón fueron encontradas las tres personas privadas de la libertad; dos de ellas contaban con fichas nacionales de búsqueda ; tras ser liberadas, recibieron atención médica y apoyo psicológico para verificar su estado de salud y garantizar su protección.

En el desarrollo del operativo también fueron asegurados equipos de telefonía celular, tarjetas SIM, una báscula gramera, cartuchos útiles , una funda para arma de fuego con portacargadores y diversa documentación que ahora forma parte de la investigación ministerial.

Los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables de la red delictiva.

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En Veracruz, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico catearon 10 inmuebles, liberaron a tres personas privadas de su libertad, dos de ellas con ficha nacional de búsqueda, y aseguraron equipos telefónicos, cartuchos y otros… pic.twitter.com/ujBneTeMXi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 28, 2026

Veracruz permanece bajo presión tras una serie de hechos violentos registrados en los últimos días

El rescate ocurre en un contexto de alta actividad de las corporaciones de seguridad en el estado; días antes, un operativo en el municipio de Alvarado derivó en la captura de Francisco Reyes Ramón, presuntamente identificado como "El Gordo Frank", presunto integrante de un grupo delictivo, luego de una balacera que movilizó a fuerzas estatales y federales.

En menos de 48 horas también fueron reportados otros hechos de alto impacto que mantuvieron la atención sobre Veracruz, entre ellos, el hallazgo de cinco cuerpos sobre la autopista Orizaba-Puebla y el atentado contra una regidora en Tempoal, casos que continúan bajo investigación y que reforzaron los operativos de seguridad en distintas regiones de la entidad.