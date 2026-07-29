Abrió la puerta por ayuda… y terminó amarrada: cae pareja que engañó a una abuelita para robarle 800 mil pesos

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes detuvo a Esteban "N" y Tania "N", señalados de hacerse pasar por trabajadores de la Secretaría del Bienestar para entrar a la casa de una adulta mayor de 93 años, a quien habrían amagado, amarrado y cometido el robo de 800 mil pesos en efectivo y joyas.

El asalto ocurrió el pasado 20 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle Doctor Jesús Díaz de León, en el centro de Aguascalientes, a solo una cuadra de la Presidencia Municipal. Los dos presuntos responsables portaban chalecos color guinda similares a los utilizados por brigadistas de programas sociales para ganarse la confianza de la víctima.

¿Cómo ocurrió el robo a la adulta mayor en Aguascalientes?

De acuerdo con la investigación, la víctima, María Catalina, de 93 años, recibió en su domicilio a un hombre y una mujer que le ofrecieron una supuesta tarjeta con beneficios sociales.

Cuando rechazó la propuesta, el hombre presuntamente sacó un arma de fuego para obligarla a entrar a una habitación. Ahí fue amarrada mientras la pareja revisaba toda la vivienda y escapaba con dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor.

Detienen a pareja por millonario robo en Aguascalientes 🚔

Los presuntos responsables fueron capturados tras un operativo de investigación por el robo de 800 mil pesos y joyas a una adulta mayor. ⚖️#Aguascalientes #Robo #Fiscalía #Seguridad #Noticias pic.twitter.com/ybMBvY6jDp — TV Azteca Ags (@AztecaAgs) July 28, 2026

Así identificaron a la pareja que fingía ser personal del Bienestar

La investigación avanzó con el análisis de imágenes captadas por cámaras públicas y privadas. Gracias al trabajo conjunto de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, el C5i y la célula Mercurio, las autoridades lograron identificar el vehículo utilizado durante la huida y reconstruir la ruta que siguieron los sospechosos.

Además, peritos del Instituto de Ciencias Forenses procesaron distintos indicios que permitieron robustecer la carpeta de investigación y obtener la orden de aprehensión.

La Fiscalía informó que Esteban "N" y Tania "N", originarios de la Ciudad de México, fueron localizados en la zona sur de Aguascalientes durante un operativo en el que también fue asegurado el automóvil presuntamente utilizado para cometer el robo.

Ambos ya fueron puestos a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas, mientras las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso.

