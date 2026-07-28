Entra en operación la Ruta 8 de Mi Transporte en Guadalajara: recorrido, horarios y conexión con el Tren Ligero

El Gobierno de Jalisco inauguró la nueva ruta 8 de Mi Transporte Tren Ligero, donde las personas que viven en Huentitán y otras zonas del norte de Guadalajara, podrán desplazarse más fácil hacia el centro de la ciudad.

Esta nueva ruta conectará con otros sistemas de transporte como Mi Tren, Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, por lo que se espera beneficiar a más de 7 mil usuarios.

¿Cuál es el recorrido de la nueva Ruta 8 de Mi Transporte Tren Ligero?

La línea recorre 20.7 kilómetros y opera con ocho autobuses para ofrecer una conexión directa entre la Barranca de Huentitán y el Mercado San Juan de Dios, uno de los principales puntos comerciales de Guadalajara.

De esta forma, el servicio inicia su recorrido en Huentitán y avanza por algunas de las vialidades más importantes del norte y oriente de la capital hasta llegar a la zona de Avenida Revolución.

Durante el trayecto de ida pasa por:



Avenida Belisario Domínguez.

Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín (transferencia Línea 7 Macro Periférico)

Calle José Ma. Lozano

Calle Aquiles Serdán

Federico Medrano

Mientras que en el recorrido de regreso transita por:

Anáhuac.

Av. Revolución

Constancia.

Calzada del Ejército

Avenida Belisario Domínguez.

Periférico Manuel Gómez.

Regreso a Huentitán.

Se espera que la ruta beneficie de forma directa a 21 colonias, facilitando los traslados de estudiantes, y personas que trabajan en el centro de Guadalajara.

Estas son las conexiones que ofrece la Ruta 8

La ruta 8 permite realizar transbordos con varios sistemas de transporte de la perla tapatía. Entre sus conexiones destacan:



Estación Barranca de Huentitán de la Línea 7 Mi Macro Periférico

Estación Independencia de la Línea 3 de Mi Tren Ligero, ubicada cerca del punto final del recorrido.

ubicada cerca del punto final del recorrido. Estación Independencia con Línea 6 de Macro Calzada.

Esto facilita que los usuarios puedan llegar a distintos puntos de la ciudad sin depender únicamente de rutas convencionales.

¿Cada cuánto pasa la Ruta 8 de Mi Transporte?

La Ruta 8 opera con una flota integrada por ocho autobuses Mercedes-Benz, diseñados con accesibilidad universal, lo que permite un mejor servicio para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida, informó el gobierno de Jalisco.

Cada autobús pasará en promedio cada 10 minutos, haciendo un recorrido total de 20.7 kilómetros, y beneficiando alrededor de 7 mil usuarios.

Tendrá un costo de 11 pesos y el acceso al servicio se realiza mediante la tarjeta Mi Movilidad, el sistema de pago electrónico utilizado en gran parte del transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara.

