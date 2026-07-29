Ataque armado desata fuerte movilización en Mazatlán; policías repelen emboscada y abaten criminal

La violencia no da tregua en Sinaloa. Un ataque armado contra elementos de la Policía Estatal Preventiva se registró este martes 29 de julio en Lomas de Monterrey, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Tras la emboscada contra los agentes uniformados, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que un agresor fue abatido, y dos personas más resultaron heridas y detenidas.

Policías fueron sorprendidos durante un recorrido de vigilancia en una comunidad del sur de Mazatlán

De acuerdo con un boletín informativo por parte de las autoridades en sus canales oficiales, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) realizaban recorridos terrestres de reconocimiento y labores preventivas en las inmediaciones de Lomas de Monterrey cuando fueron sorprendidos por hombres armados, quienes abrieron fuego contra los uniformados.

Los agentes respondieron a la agresión y lograron controlar la situación; durante el enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes murió en el lugar, mientras que otras dos personas fueron aseguradas con lesiones.

Ambos recibieron atención médica de manera inmediata, aunque uno falleció durante el traslado a un hospital y el segundo quedó bajo custodia de las autoridades ministeriales.

Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron armamento y un vehículo presuntamente relacionado con los hechos; tras el enfrentamiento, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un dispositivo de seguridad en la zona para reforzar la vigilancia y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer el ataque.

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La #SSPSinaloa informa que, en el transcurso de este martes 28 de julio de 2026, al realizar reconocimientos terrestres y labores de vigilancia y prevención en las inmediaciones de la población Lomas de Monterrey, en el municipio de Mazatlán, personal del Grupo de Operaciones… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) July 28, 2026

Lomas de Monterrey, 'foco rojo' y escenario de un importante aseguramiento de armas

El ataque registrado este martes ocurrió en una comunidad que semanas atrás ya había llamado la atención de las autoridades por la presencia de presuntos integrantes del crimen organizado.

A principios de julio, durante otro operativo efectuado en Lomas de Monterrey, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva localizaron dos vehículos abandonados con reporte de robo; la inspección permitió asegurar cinco armas largas, un lanzagranadas, seis granadas, más de 3 mil 400 cartuchos útiles, 40 cargadores y diverso equipo táctico.

Ese aseguramiento reforzó la presencia de las fuerzas estatales y federales en la región, considerada un punto estratégico al sur de Mazatlán. Ahora, tras la emboscada contra los policías, el Grupo Interinstitucional mantiene un despliegue operativo para garantizar el control de la zona, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar la participación de los detenidos y el origen del ataque armado.