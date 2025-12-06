“Papi, no dejes que me lleven": padre entrega a su hijo por ladrón en Cozumel

Un hecho inusual, pero contundente, ocurrió en Cozumel, Quintana Roo, donde un padre decidió poner fin a los repetidos señalamientos contra su hijo y lo entregó directamente a la policía por ladrón.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el joven ya había sido señalado en varias ocasiones por comportamientos indebidos en la zona , lo que generó molestia y preocupación entre quienes lo habían visto actuar de manera sospechosa días antes.

Entregó a su hijo por robar en Cozumel

Según los testigos, el padre tomó la decisión de llamar a las autoridades luego de que su hijo volviera a ser acusado de robo.

Cuando los elementos llegaron al lugar, el joven intentó escapar subiéndose a una azotea, desde donde comenzó a suplicarle a su papá que lo ayudara y lo protegiera.

“Papi, no dejes que me lleven ahí, ta el relente, por eso, papi, papi, me van a pegar”, dijo el joven que se encontraba en la azotea de una de las casas.

Una lección de vida | Un hombre en Cozumel, Quintana Roo, decidió dar el ejemplo y entregar a su propio hijo a la Policía municipal por sorprenderlo robando.



De acuerdo con testigos y el testimonio grabado, el propio padre llamó a los oficiales. Cuando estos llegaron, el joven…

Entre llantos y reclamos, buscó convencerlo de que retirara la denuncia; sin embargo, el padre se mantuvo firme y no intervino para impedir la acción policial.

“Me vale madres, si sabes que te van a pegar por qué hijo de puta porque chingados agarras las cosas, anda a trabajar, no seas flojo”, dijo el padre mientras su hijo intentaba escapar.

Al darse cuenta de que esta vez no tendría el respaldo familiar, el joven emprendió la huida, corriendo entre techos y calles para evitar ser detenido.

Vecinos señalan que ya había cometido actos similares

Vecinos afirmaron que no era la primera vez que el muchacho generaba problemas en la colonia y que la reacción del padre fue, para muchos, un intento por poner orden y evitar que la situación escalara a algo más grave.

El incidente dejó sorprendido al vecindario, no solo por el escape del joven, sino por la determinación del padre, quien optó por enfrentar la situación antes de permitir que continuaran los señalamientos y conflictos en su comunidad.