Activan Alerta Amber en Guanajuato por desaparición de dos menores

La Alerta Amber se activó de emergencia en Guanajuato por la desaparición de dos menores: Naomy Guadalupe Frausto Rodríguez, de 13 años, y Ángel Uriel Andrade Zacarías, de 15. La angustiante búsqueda ha encendido las alarmas en todo el estado, movilizando a las autoridades y a la sociedad civil para dar con el paradero de los jóvenes.

Se urge a la población a compartir la información de su ficha de localización, mientras la preocupación por su integridad crece a cada instante.

Desaparecen dos menores en León y provoca rápido operativo de búsqueda

De los menores que actualmente se encuentran perdidos, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 5 de septiembre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Naomy Guadalupe Frausto Rodríguez es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color pelirrojo, mientras que sus ojos son ovalados y de un tono verde. Mide aproximadamente 1.55 metros y tiene un peso de 70 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de León, Guanajuato, vestía un vestido rojo y sandalias negras.

Ángel Uriel Andrade Zacarías es buscado con urgencia ya que temen por su vida; su cabello es lacio y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son redondos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.50 metros y tiene un peso de 60 kilogramos.

Al momento de su desaparición, también en el municipio de León, Guanajuato, vestía un pantalón negro, playera azul y tenis blancos; además, porta un tatuaje con la leyenda ’23' en la mano derecha.

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

Las ALERTAS AMBER se activan en los casos más graves por desaparición de menores. Su objetivo es impulsar rápidamente a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para que pueda ser localizado sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, tendrás que realizar una llamada al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible para la sociedaad las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad. No es necesario esperar un lapso de tiempo para realizar la denuncia por extravío.