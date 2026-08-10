¿Toca sacar el impermeable en el concierto de Harry Styles? A esta hora inician las lluvias en CDMX este lunes 10 de agosto 2026; alcaldías afectadas

Continúa el duelo entre Harry Styles y Tláloc. Si vas al último concierto de Harry Styles en CDMX es importante revistar el pronóstico del clima para este lunes 10 de agosto 2026, ya que se pronostican lluvias en algunas zonas de la capital del país.

El concierto del cantante británico, que promete ser un show inolvidable, comenzará alrededor de las 21:00 horas en el Estadio GNP.

¿A qué hora empieza a llover en CDMX este lunes 10 de agosto 2026?

Toca sacar el paraguas y el impermeable. Las lluvias en la Ciudad de México (CDMX) comenzarán alrededor de las 16:00 horas de este 10 de agosto 2026, acompañados con fuertes vientos de 18 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El reporte del clima reveló que las intensas lluvias podrían extenderse hasta las 19:00 horas de este lunes. Se recomienda a los capitalinos tomar las precauciones necesarias.

Las fuertes lluvias en CDMX podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, habrá vientos de 10 a 20 kilómetros por hora.

¡Buen inicio de semana! ☔️



Les compartimos el #PronósticoDelTiempo para este lunes 10 de agosto en la capital del país. pic.twitter.com/uMLz1xdN0c — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 10, 2026

Alcaldías afectadas por las fuertes lluvias de este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional compartió las alcaldías afectadas por las fuertes lluvias de este 10 de agosto; te compartimos la lista oficial de las zonas afectadas por las tormentas en CDMX.



Azcapotzalco.

Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc.

Benito Juárez.

Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Gustavo A. Madero (GAM).

Venustiano Carranza.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Tláhuac.

Xochimilco.

Milpa Alta.

A lo largo del día, la temperatura de la CDMX estará entre los mínimo de 10°C, alcanzando máximos de hasta 25°C.

Consulta en el gráfico, las condiciones #Atmosféricas que se prevén para mañana lunes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/Uuv4hTm92H — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 10, 2026

¿Qué llevar al concierto de Harry Styles para protegerte de la lluvia en CDMX?

Toma precauciones y evita enfermarte. Si vas al último concierto de Harry Styles en CDMX, te compartimos algunos artículos que SÍ puedes ingresar al estadio para protegerte de las fuertes lluvias.

