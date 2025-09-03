Activan Alerta Naranja en 3 alcaldías de CDMX: Prevén inundaciones por lluvias y caída de granizo

La tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre se tornan críticas para la CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la Alerta Naranja por riesgo máximo en tres alcaldías del sur y ha actualizado la Alerta Amarilla para otras once demarcaciones ante la persistencia de lluvias fuertes que amenazan con generar severas inundaciones y la posible caída de granizo.

Alerta Naranja: Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco en riesgo por lluvias

La situación más delicada se concentra en el sur y oriente de la capital. Protección Civil ha determinado que las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco enfrentan el pronóstico más adverso, por lo que se encuentran bajo Alerta Naranja.

¿Qué significa esto para los residentes?

Lluvias intensas: Se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.

Se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros. Vientos fuertes: Posibilidad de ráfagas de viento de 50 a 59 km/h.

Posibilidad de ráfagas de viento de 50 a 59 km/h. Alta probabilidad de granizo: Un factor que puede causar daños a vehículos y viviendas.

Un factor que puede causar daños a vehículos y viviendas. Riesgo elevado de inundaciones: Se prevén encharcamientos severos y posibles inundaciones en zonas bajas y de mal drenaje, afectando vialidades principales y el transporte público.

Se activa Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @Alc_Iztapalapa, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/sW3Sj5qDhN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

Alerta Amarilla: 11 alcaldías en observación por lluvias fuertes

La mancha de la tormenta es extensa y ha obligado a las autoridades a mantener una Alerta Amarilla por persistencia de lluvias en una gran parte de la Ciudad de México. Las demarcaciones bajo esta advertencia son:



Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Para estas zonas, se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, vientos de hasta 49 km/h y la posibilidad de caída de granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos y afectaciones viales considerables.

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/B0d5e54fOv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

¿Qué hacer ante la alerta por lluvias, inundaciones y granizo en CDMX?

Ante este panorama, Protección Civil de la CDMX ha emitido una serie de recomendaciones cruciales para la población, con el fin de mitigar los riesgos asociados a las lluvias fuertes y la caída de granizo.

Las autoridades capitalinas, incluyendo el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de las alcaldías, se encuentran en estado de alerta para atender cualquier emergencia derivada de estas condiciones meteorológicas.