Activan Alerta Naranja en 3 alcaldías de CDMX: Prevén inundaciones por lluvias y caída de granizo

14 de las 16 alcaldías están bajo alerta simultánea por diluvio y granizo. El sur de la capital, en código naranja. ¿Está tu colonia en la zona de riesgo?

Las brigadas Conagua realizan un operativo de emergencia en apoyo a la población en CDMX.
La situación más delicada se concentra en el sur y oriente de la capital del país.|Conagua
Escrito por: Pilar Espinoza
La tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre se tornan críticas para la CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la Alerta Naranja por riesgo máximo en tres alcaldías del sur y ha actualizado la Alerta Amarilla para otras once demarcaciones ante la persistencia de lluvias fuertes que amenazan con generar severas inundaciones y la posible caída de granizo.

Alerta Naranja: Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco en riesgo por lluvias

La situación más delicada se concentra en el sur y oriente de la capital. Protección Civil ha determinado que las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco enfrentan el pronóstico más adverso, por lo que se encuentran bajo Alerta Naranja.

¿Qué significa esto para los residentes?

  • Lluvias intensas: Se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.
  • Vientos fuertes: Posibilidad de ráfagas de viento de 50 a 59 km/h.
  • Alta probabilidad de granizo: Un factor que puede causar daños a vehículos y viviendas.
  • Riesgo elevado de inundaciones: Se prevén encharcamientos severos y posibles inundaciones en zonas bajas y de mal drenaje, afectando vialidades principales y el transporte público.

Alerta Amarilla: 11 alcaldías en observación por lluvias fuertes

La mancha de la tormenta es extensa y ha obligado a las autoridades a mantener una Alerta Amarilla por persistencia de lluvias en una gran parte de la Ciudad de México. Las demarcaciones bajo esta advertencia son:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

Para estas zonas, se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, vientos de hasta 49 km/h y la posibilidad de caída de granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos y afectaciones viales considerables.

¿Qué hacer ante la alerta por lluvias, inundaciones y granizo en CDMX?

Ante este panorama, Protección Civil de la CDMX ha emitido una serie de recomendaciones cruciales para la población, con el fin de mitigar los riesgos asociados a las lluvias fuertes y la caída de granizo.

Las autoridades capitalinas, incluyendo el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de las alcaldías, se encuentran en estado de alerta para atender cualquier emergencia derivada de estas condiciones meteorológicas.

