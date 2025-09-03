Activan Alerta Naranja en 3 alcaldías de CDMX: Prevén inundaciones por lluvias y caída de granizo
14 de las 16 alcaldías están bajo alerta simultánea por diluvio y granizo. El sur de la capital, en código naranja. ¿Está tu colonia en la zona de riesgo?
La tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre se tornan críticas para la CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la Alerta Naranja por riesgo máximo en tres alcaldías del sur y ha actualizado la Alerta Amarilla para otras once demarcaciones ante la persistencia de lluvias fuertes que amenazan con generar severas inundaciones y la posible caída de granizo.
Alerta Naranja: Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco en riesgo por lluvias
La situación más delicada se concentra en el sur y oriente de la capital. Protección Civil ha determinado que las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco enfrentan el pronóstico más adverso, por lo que se encuentran bajo Alerta Naranja.
¿Qué significa esto para los residentes?
- Lluvias intensas: Se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.
- Vientos fuertes: Posibilidad de ráfagas de viento de 50 a 59 km/h.
- Alta probabilidad de granizo: Un factor que puede causar daños a vehículos y viviendas.
- Riesgo elevado de inundaciones: Se prevén encharcamientos severos y posibles inundaciones en zonas bajas y de mal drenaje, afectando vialidades principales y el transporte público.
Se activa Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @Alc_Iztapalapa, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/sW3Sj5qDhN— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025
Alerta Amarilla: 11 alcaldías en observación por lluvias fuertes
La mancha de la tormenta es extensa y ha obligado a las autoridades a mantener una Alerta Amarilla por persistencia de lluvias en una gran parte de la Ciudad de México. Las demarcaciones bajo esta advertencia son:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
Para estas zonas, se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, vientos de hasta 49 km/h y la posibilidad de caída de granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos y afectaciones viales considerables.
Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/B0d5e54fOv— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025
¿Qué hacer ante la alerta por lluvias, inundaciones y granizo en CDMX?
Ante este panorama, Protección Civil de la CDMX ha emitido una serie de recomendaciones cruciales para la población, con el fin de mitigar los riesgos asociados a las lluvias fuertes y la caída de granizo.
Las autoridades capitalinas, incluyendo el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de las alcaldías, se encuentran en estado de alerta para atender cualquier emergencia derivada de estas condiciones meteorológicas.