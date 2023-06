Alicia Bárcena recibe condecoración de la Orden al Mérito en Chile

En el último día de su encargo como embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena Ibarra recibió de manos del ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Alberto van Klaveren, la condecoración de la Orden al Mérito de Chile, en grado de “Gran Cruz”. Se trata de la más alta distinción que el Gobierno de ese país sudamericano concede a ciudadanos extranjeros por sus acciones notables en favor de Chile.

La imposición de este reconocimiento se realizó durante una emotiva ceremonia en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a la que asistieron los excancilleres chilenos José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz, autoridades de la Cancillería chilena, figuras destacadas del exilio chileno en México, familiares y colaboradores de la Embajada de México.

Al hacer un recuento de las razones por las que es merecedora de esta distinción, el canciller chileno destacó la amplia trayectoria de Alicia Bárcena en Chile, tanto al frente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como en su rol como embajadora de México en ese país. “Es la mujer mexicana que mejor nos conoce”, subrayó. “Ha realzado el diálogo bilateral, el trabajo conjunto y el profundo capital cultural que Chile y México han acumulado durante casi dos siglos”.

Alicia Bárcena ocupará la Secretaría de Relaciones Exteriores

Al aceptar esta honrosa condecoración, Alicia Bárcena Ibarra se refirió al anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, relativo a su nominación como próxima secretaria de Relaciones Exteriores: “Parto mañana a cumplir el encargo que me ha dado mi propio presidente. Me ha honrado con la desafiante tarea para encabezar nuestra Cancillería que conduciré con honor”. Al señalar que ésta fue su última actividad oficial en el lugar donde ha vivido varios años, expresó que “recibir la Orden de Mérito es la más portentosa de las despedidas. Me voy con la certeza de que hay una agenda densa y con mucho por hacer; con muchos proyectos e ideas de cómo seguir profundizando esta relación bilateral en beneficio de nuestras sociedades”.

Inmediatamente después de culminar su responsabilidad como embajadora de nuestro país en Chile, Alicia Bárcena se trasladará a México para, sujeta a la ratificación del Senado de la República, asumir en fecha próxima la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.